Telegraph: Καθοριστικός ο ρόλος του Καρόλου στη μεταστροφή Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Βασιλιάς Κάρολος φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μεταστροφή του Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph που επικαλείται δηλώσεις του επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, οι κατ’ ιδίαν συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου με τον Κάρολο, κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποδείχθηκαν εξαιρετικά κρίσιμες.

Η αλλαγή στάσης του Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της από τις ρωσικές δυνάμεις - μια τοποθέτηση που ερμηνεύτηκε ως θεαματική αλλαγή πορείας σε σχέση με την προηγούμενη άποψή του ότι η ειρήνη θα έπρεπε να επιτευχθεί με παραχωρήσεις εδαφών στη Ρωσία.

Η αλλαγή στάσης ήρθε μετά και τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όταν ρωτήθηκε από την Telegraph αν ήταν η ουκρανική αντιπροσωπεία που επηρέασε τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, επέλεξε να υπογραμμίσει τον ρόλο του Καρόλου και του σερ Κιρ Στάρμερ:

«Θα ήθελα να αναφερθώ στην πολύ σπουδαία επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γνωρίζω τη θέση της Αυτού Μεγαλειότητας, του πρωθυπουργού Στάρμερ και των ανθρώπων που συνάντησε ο Πρόεδρος Τραμπ… ήταν πολύ σημαντική η επίσκεψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι τυχαία

«Διπλωματικές πηγές υπέδειξαν ότι δεν είναι τυχαίο πως η αλλαγή στάσης του κ. Τραμπ ήρθε τόσο σύντομα μετά τις συνομιλίες του με τον Βασιλιά. Πιστεύεται ότι ο μονάρχης συζήτησε κατ' ιδίαν το ζήτημα της Ουκρανίας με τον Αμερικανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσημης επίσκεψης» σημειώνει το δημοσίευμα.

Ο Κάρολος φιλοξένησε τον Τραμπ και τη σύζυγό του, Μελάνια, στο Κάστρο του Γουίνδσορ, όπου πέρασαν μια ολόκληρη ημέρα μαζί. Στην ομιλία του στο επίσημο δείπνο, ο Βρετανός μονάρχης έκανε μια σαφή αναφορά στην Ουκρανία, σχόλιο που ξεχώρισε για τον πολιτικό του τόνο.

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Κάρολος είπε: «Οι χώρες μας έχουν τη στενότερη σχέση άμυνας, ασφάλειας και πληροφοριών που έχει υπάρξει ποτέ. Σε δύο παγκόσμιους πολέμους πολεμήσαμε μαζί για να νικήσουμε τις δυνάμεις της τυραννίας. Σήμερα, καθώς η τυραννία απειλεί ξανά την Ευρώπη, εμείς και οι σύμμαχοί μας στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, για να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε την ειρήνη».

Η Telegraph αποκαλύπτει επίσης ότι ο Ζελένσκι αξιοποίησε τη συνάντησή του με τον κ. Τραμπ στον ΟΗΕ για να ζητήσει την αποστολή πυραύλων Tomahawk με δυνατότητα πλήγματος στη Μόσχα.

Σύμφωνα με πηγές, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το προηγμένο αυτό οπλικό σύστημα θα μπορούσε να πιέσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ειρήνης. Παραμένει ασαφές αν ο κ. Τραμπ θα κάνει δεκτό το αίτημα, αν και ο Ζελένσκι φάνηκε να αφήνει να εννοηθεί πως ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν θετικά διακείμενος, μιλώντας πρόσφατα στον ιστότοπο Axios.