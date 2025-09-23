Τραμπ: Η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχασε από τη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία από την εισβολή της, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ, ο οποίος συναντήθηκε με τον ηγέτη της Ουκρανίας στα Ηνωμένα Έθνη νωρίτερα την Τρίτη, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα θα πρέπει να παραχωρήσουν εδάφη για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Με χρόνο, υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδίως, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, είναι μια πολύ πιθανή επιλογή», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social.

Στην ανάρτηση, ο Τραμπ επέκρινε τη διεξαγωγή του πολέμου από τη Ρωσία, λέγοντας ότι πολεμούσε «χωρίς στόχο» σε έναν πόλεμο που μια «πραγματική στρατιωτική δύναμη» θα είχε κερδίσει σε «λιγότερο από μια εβδομάδα».

«Ο Πούτιν και η Ρωσία βρίσκονται σε ΜΕΓΑΛΗ οικονομική δυσχέρεια και αυτή είναι η στιγμή για την Ουκρανία να δράσει», συνεχίζει η ανάρτηση.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προμηθεύουν όπλα στο ΝΑΤΟ «για να κάνει το ΝΑΤΟ ό,τι θέλει με αυτά».

«Οι χώρες του ΝΑΤΟ να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη, αν παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους»

Οι χώρες του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να προχωρούν στην κατάρριψη των ρωσικών αεροσκαφών, εφόσον αυτά παραβιάζουν το εναέριο χώρο τους, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, από την Νέα Υόρκη.

Η δήλωση αυτή, σύμφωνα με το Reuters, έρχεται λίγο μετά την καταδίκη της Μόσχας για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από την πλευρά των κρατών – μελών του ΝΑΤΟ.

«Ναι, το στηρίζω», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους σε ερώτηση εάν θα στήριζε την κίνηση αυτή.