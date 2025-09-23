Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη, αν παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους

Οι χώρες του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να προχωρούν στην κατάρριψη των ρωσικών αεροσκαφών, εφόσον αυτά παραβιάζουν το εναέριο χώρο τους, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, από την Νέα Υόρκη.

Η δήλωση αυτή, σύμφωνα με το Reuters, έρχεται λίγο μετά την καταδίκη της Μόσχας για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από την πλευρά των κρατών – μελών του ΝΑΤΟ.

«Ναι, το στηρίζω», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους σε ερώτηση εάν θα στήριζε την κίνηση αυτή. Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές σε δημοσιογράφους πριν από μία συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, ο ίδιος σημείωσε ότι σχεδιάζει να τηλεφωνήσει στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν προκειμένου να τον προτρέψει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να πιέσει συμμάχους του ΝΑΤΟ να διακόψουν τους ενεργειακούς δεσμούς τους με τη Μόσχα.

«Είναι φίλος μου. Δεν του έχω μιλήσει, όμως νιώθω πως εάν το έκανα, ενδεχομένως θα σταματούσε και νομίζω πως θα το κάνω αυτό», σημείωσε ο Τραμπ.

Μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία ζητά ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιδιώκει την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης και κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, πριν από την συνάντηση με τον Τραμπ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως θα ενημερώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις στο μέτωπο και είπε ότι θα συζητήσουν το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο ίδιος επισήμανε πως επιζητά την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης εκ μέρους της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και ότι θα συζητήσει πώς θα αποτρέψει Ευρωπαίους από το να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και αέριο.