«Πυρά» Τραμπ κατά ΟΗΕ και πράσινης ατζέντας - «Τερμάτισα 7 πολέμους - Απάτη η κλιματική αλλαγή»

Ως ο ηγέτης που τελείωσε «επτά πολέμους» εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου εξαπέλυσε «πυρά» κατά των Ηνωμένων Εθνών και έστειλε μήνυμα ότι είναι καιρός να τερματιστεί το «αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων», ρίχνοντας παράλληλα «βολές» κατά του ΟΗΕ ότι διευκολύνει μια «εισβολή» σε δυτικές χώρες.



Ο Τραμπ ξεχώρισε ωστόσο την Ευρώπη, λέγοντας ότι είναι μια ήπειρος που αντιμετωπίζει «σοβαρά προβλήματα» με τη μετανάστευση. Επίσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέφερε στο προσκήνιο του ισχυρισμούς του για τον τερματισμό «επτά πολέμων» από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο καθώς - λέει - ότι ο ΟΗΕ «δεν προσπάθησε καν να βοηθήσει» στην εξεύρεση λύσης.

Σε μια ομιλία που ήταν γεμάτη με «καρφιά» και λοιδορίες, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Τα δύο πράγματα που έλαβα από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν μια ελαττωματική κυλιόμενη σκάλα και ένα ελαττωματικό τηλεϋποβολέα». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε (από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ) ειρωνικά σε τεχνικά προβλήματα που περιέβαλαν την ομιλία του στην έδρα του ΟΗΕ, έναν θεσμό που είπε ότι «απέχει πολύ από το να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του».

Στην ομιλία του ο Τραμπ μίλησε για πληθώρα θεμάτων, λέγοντας πως η «ανεξέλεγκτη μετανάστευση είναι το κυριότερο ζήτημα της εποχής μας», κατηγορώντας τα Ηνωμένα Έθνη ότι χρηματοδοτούν την ανεξέλεγκτη μετανάστευση.



«Τα Ηνωμένα Έθνη χρηματοδοτούν μια επίθεση στις δυτικές χώρες και τα σύνορά τους», δήλωσε, αναφερόμενος στην οικονομική βοήθεια που έχει παράσχει ο ΟΗΕ σε μετανάστες που έχουν ανάγκη. «Ο ΟΗΕ υποστηρίζει άτομα που εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

Φωτο: REUTERS/Jeenah Moon

Χαρακτήρισε δε την κλιματική αλλαγή τη μεγαλύτερη «απάτη», συνεχίζοντας εκτενώς με επικρίσεις για τις προσπάθειες μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα των βιομηχανικών χωρών στην Ευρώπη. «Ξέρετε, ήταν παλιά η παγκόσμια ψύξη», είπε ο Τραμπ. «Αν κοιτάξετε πίσω χρόνια πριν, τη δεκαετία του 1920 και του 1930 έλεγαν ότι η παγκόσμια ψύξη θα σκοτώσει τον κόσμο. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Μετά έλεγαν ότι η παγκόσμια υπερθέρμανση θα σκοτώσει τον κόσμο, αλλά μετά άρχισε να γίνεται πιο δροσερός. Έτσι τώρα θα μπορούσαν απλώς να το ονομάσουν κλιματική αλλαγή, επειδή με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να παραβλέψουν την κλιματική αλλαγή, επειδή αν ανέβει ή κατέβει, ό,τι και να συμβεί, υπάρχει κλιματική αλλαγή», είπε.



Μεγάλο μέρος της αύξησης της θερμοκρασίας συνέβη στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα, με τον ρυθμό αύξησης να επιταχύνεται σε αυτό, σύμφωνα με επιστημονικούς οργανισμούς που μελετούν το θέμα. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε (χωρίς στοιχεία) ότι οι προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή που έγιναν από τον ΟΗΕ και άλλες ομάδες ήταν λανθασμένες. «Είναι η μεγαλύτερη απάτη που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο, κατά τη γνώμη μου, η κλιματική αλλαγή», είπε. «Όλες αυτές οι προβλέψεις που έγιναν από τα Ηνωμένα Έθνη και πολλούς άλλους, συχνά για κακούς λόγους, ήταν λανθασμένες».

Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «ανταμοιβή» για τις «φρικαλεότητες» της Χαμάς

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή» για τις «φρικαλεότητες» που διέπραξε η Χαμάς, επικρίνοντας χώρες που προχώρησαν στην αναγνώριση αυτή.



Ζήτησε τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας πως εκείνοι που υποστηρίζουν την ειρήνη θα πρέπει να ενωθούν απαιτώντας την απελευθέρωση των ομήρων, που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.



Αναφορικά με το Ιράν, επανέλαβε τη θέση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί ποτέ να της επιτραπεί να κατέχει πυρηνικά όπλα. «Η θέση μου είναι πολύ απλή: Δεν μπορεί να επιτραπεί στον υπ' αριθμόν ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να κατέχει το πιο επικίνδυνο όπλο», δήλωσε.



Δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα ηγηθεί μιας διεθνούς προσπάθειας για την εφαρμογή μιας σύμβασης για τα βιολογικά όπλα, πρωτοπορώντας σε ένα σύστημα επαλήθευσης μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. «... καλώ κάθε έθνος να ενωθεί με μας στον τερματισμό της ανάπτυξης βιολογικών όπλων μια για πάντα», είπε.

Το όραμα για τη «χρυσή εποχή» των ΗΠΑ

Ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του επιτιθέμενος στην προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ, κατηγορώντας τον προκάτοχό του στην προεδρία για μια επαναλαμβανόμενη «σειρά καταστροφών». Υποστήριξε ότι οκτώ μήνες μετά τη δεύτερη θητεία του, οι ΗΠΑ είναι η «πιο καυτή χώρα» στον κόσμο, μια φράση που χρησιμοποιεί συχνά. «Αυτή είναι πράγματι η χρυσή εποχή της Αμερικής», σημείωσε.

Αναφερόμενος στα επιτεύγματα της κυβέρνησής του ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για τα πρόσφατα υψηλά των χρηματιστηρίων των ΗΠΑ, για τις επενδύσεις στις ΗΠΑ, τις μειώσεις φόρων και κανονισμών και την ασφάλεια των συνόρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομιλία Τραμπ κράτησε 57 λεπτά και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της Γενικής Συνέλευσης του οργανισμού (η πρώτη ήταν του Φιντέλ Κάστρο, με διάρκεια πάνω από 4 ώρες).