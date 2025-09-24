CNN: Τι πραγματικά συμβαίνει με τους επτά πολέμους που «τερμάτισε» ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σχεδόν αυτοπροτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (23/9) στην 80η σύνοδο του ΟΗΕ, ισχυριζόμενος ότι «τερμάτισε επτά ατελείωτους πολέμους».

«Τερμάτισα επτά πολέμους, και σε όλες τις περιπτώσεις, μαίνονταν, με αμέτρητες χιλιάδες ανθρώπους να σκοτώνονται» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ και αναφέρθηκε στα παραδείγματα τα οποία περιλαμβάνουν, «την Καμπότζη και την Ταϊλάνδη, το Κόσοβο και τη Σερβία, το Κονγκό και τη Ρουάντα, - έναν άγριο, βίαιο πόλεμο που ήταν - το Πακιστάν και την Ινδία, το Ισραήλ και το Ιράν, την Αίγυπτο και την Αιθιοπία, και την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν», τόνισε.

Παράλληλα, οι δύο συγκρούσεις για τις οποίες ο Τραμπ έχει καταβάλει μέχρι στιγμής τις περισσότερες προσπάθειες για να τερματίσει, είναι ο πόλεμος Ισραήλ-Παλαιστίνης και ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Συρράξεις, οι οποίες συνεχίζουν να μαίνονται χωρίς σημάδια υποχώρησης, παρά τις μυριάδες προθεσμιών, τις απειλές και τις υποσχέσεις που έχει δώσει με σκοπό να υπάρξουν συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNN, ωστόσο, παρά την αποτυχία επίτευξης συμφωνιών στα δυο μεγάλα πολεμικά μέτωπα του πλανήτη αυτό δεν εμπόδισε τον Αμερικανό να καυχιέται για τις συγκρούσεις που... τερμάτισε.

Μπορεί να συνέβαλε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στη διαμεσολάβηση μερικών συμφωνιών, ο ρόλος του στην εξασφάλιση εκεχειριών σε ορισμένες από τις άλλες συγκρούσεις έχει αμφισβητηθεί από εμπλεκόμενες χώρες.

Και φυσικά, υπάρχουν και οι πόλεμοι που... δεν συνέβαιναν καν.

Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Ο Τραμπ σίγουρα αξίζει τα εύσημα για τη φιλοξενία των ηγετών της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν στον Λευκό Οίκο τον Αύγουστο, όπου ολοκλήρωσαν μια ειρηνευτική συμφωνία, την οποία ανακοίνωσαν για πρώτη φορά περίπου πέντε μήνες νωρίτερα.

Οι δύο πρώην σοβιετικές δημοκρατίες βρίσκονταν σε σύγκρουση για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Η περιοχή στα βουνά του Καυκάσου φιλοξενούσε περίπου 120.000 Αρμένιους και ενώ διεθνώς θεωρείται μέρος του Αζερμπαϊτζάν, ελέγχονταν από Αρμένιους αυτονομιστές από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και μετά.

Αυτό άλλαξε το 2023, όταν μια αστραπιαία 24ωρη επίθεση είδε το Αζερμπαϊτζάν να ανακτά τον πλήρη έλεγχο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, ωθώντας τον αρμενικό πληθυσμό της περιοχής να καταφύγει στην Αρμενία μέσα σε μόλις μια εβδομάδα.

Wikipedia

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ επαίνεσαν και οι δύο τον Τραμπ για τον ρόλο του στην υπογραφή της συμφωνίας - ακόμη και αν αργότερα, ενώ μιλούσε γι' αυτό, μπέρδεψε την Αρμενία με την Αλβανία και αποκάλεσε το Αζερμπαϊτζάν «Αμπερμπαϊτζάν».

Αν και αναμφίβολα αποτελεί βήμα προς την λύση της εμπόλεμης κατάστασης, η συμφωνία δεν έχει επικυρωθεί από καμία χώρα. Και αυτό καθώς αρκετά ζητήματα παραμένουν προς επίλυση. Το Αζερμπαϊτζάν απαιτεί από την Αρμενία να αλλάξει το σύνταγμά της, μια κίνηση που πιθανότατα θα απορριφθεί από τους Αρμένιους σε δημοψήφισμα που θα πραγματοποιηθεί.

Καμπότζη και Ταϊλάνδη

Τα σύνορα μήκους 817 χιλιομέτρων μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης είναι επιρρεπή σε εκρήξεις βίας εδώ και δεκαετίες.

Η Καμπότζη, μάλιστα, έχει απευθυνθεί στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ για αμφισβητούμενες περιοχές, αλλά η Ταϊλάνδη δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου και ισχυρίζεται ότι ορισμένες από αυτές κατά μήκος των συνόρων δεν οριοθετήθηκαν ποτέ πλήρως.

Ο πιο πρόσφατος γύρος βίας ξέσπασε τον Ιούλιο, όταν τουλάχιστον 38 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σκοτώθηκαν και εκατοντάδες χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Wikipedia

Ο Τραμπ είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες των δύο χωρών, απειλώντας να σταματήσει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις εάν δεν συμφωνούσαν σε κατάπαυση του πυρός.

Οι δύο πλευρές συναντήθηκαν στη Μαλαισία μέσα σε λίγες μέρες και συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, η σύγκρουση για τα αμφισβητούμενα σύνορα παραμένει άλυτη, ακόμη και αν... ο πρωθυπουργός της Καμπότζης, Χουν Μανέτ πρότεινε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για το Νόμπελ Ειρήνης.

Ισραήλ και Ιράν

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Ιράν μετά τις 12 ημέρες μαχών τον Ιούνιο, φαινόταν πρόωρο καθώς την ίδια ώρα οι δύο χώρες συνέχισαν τις τελευταίες επιθέσεις τους.

Ωστόσο, αργότερα, αμφότεροι ενέκριναν την κατάπαυση του πυρός.

Η άμεση αντιπαράθεση μεταξύ των μακροχρόνιων εχθρών ξεκίνησε όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε αιφνιδιαστικές επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις που σκότωσαν πολιτικούς, στρατιωτικούς ηγέτες και πυρηνικούς επιστήμονες. Η Τεχεράνη απάντησε με κύματα πυραύλων και drones εναντίον ισραηλινών πόλεων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Ενώ ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι αρχικά ήταν αντίθετος με την άμεση επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, οι ΗΠΑ ενώθηκαν με την Ιερουσαλήμ και βομβάρδισαν τις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν με τις μοναδικά ισχυρές βόμβες «διάρρηξης καταφυγίων».

Όπως και με πολλές από τις άλλες συγκρούσεις που ισχυρίζεται ότι έχουν τερματίσει, ο ρόλος του Τραμπ στον τερματισμό της βίας είναι ασαφής. Δεν έχει επιτευχθεί καμία ειρηνευτική συμφωνία ή ένα οριστικό deal για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος και τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ έχουν εξαπολύσει απειλές το ένα το άλλο έκτοτε.

Ο πρόεδρος Τραμπ στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ / Reuters

Ινδία και Πακιστάν

Η Ινδία και το Πακιστάν ενεπλάκησαν στην πιο έντονη σύγκρουσή τους εδώ και δεκαετίες τον Μάιο, αφού το Νέο Δελχί εκτόξευσε πυραύλους σε εννέα τοποθεσίες ως απάντηση σε μια σφαγή τουριστών στο, υπό ινδική διοίκηση, Κασμίρ, για την οποία η Ινδία κατηγόρησε ανοιχτά το Πακιστάν.

Η σύγκρουση μαινόταν για αρκετές ημέρες όταν, ξαφνικά, ο Τραμπ ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ΗΠΑ είχαν μεσολαβήσει για τον τερματισμό των μαχών.

Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές για το πώς διαπραγματεύτηκε η κατάπαυση του πυρός. Το Ισλαμαμπάντ επαίνεσε την εμπλοκή των ΗΠΑ και πρότεινε τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης για αυτό που χαρακτήρισε «αποφασιστική διπλωματική παρέμβαση».

Η Ινδία υποβάθμισε την εμπλοκή του Τραμπ, λέγοντας ότι αντ' αυτού η κατάπαυση του πυρός συμφωνήθηκε «άμεσα μεταξύ των δύο χωρών». Η Ινδία έχει αντισταθεί σθεναρά σε οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση στο ζήτημα του Κασμίρ, της αμφισβητούμενης περιοχής για την οποία οι δυο χώρες έχουν εμπλακεί σε αρκετούς πολέμους.

Ρουάντα και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Όταν οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ) και της Ρουάντα υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον Ιούνιο, ο Τραμπ την χαιρέτισε ως «μια Μεγάλη Ημέρα για την Αφρική και, ειλικρινά, μια Μεγάλη Ημέρα για τον Κόσμο!».

Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η σύγκρουση - μια από τις πιο παρατεταμένες και περίπλοκες στον κόσμο - υποχωρεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Wikipedia

Δεκάδες ομάδες πολιτοφυλακής που μάχονται εδώ και τρεις δεκαετίες εξακολουθούν να εμπλέκονται σε θανατηφόρες μάχες.

Το CNN επισκέφθηκε την πόλη Γκόμα, η οποία ελέγχεται από τους αντάρτες και φιλοξενεί περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανθρώπους, νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Οι ντόπιοι, οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι ηγέτες των ανταρτών δήλωσαν στο CNN ότι οι μάχες και οι δυσκολίες που προκαλούνται από αυτές συνεχίζονται.

Την ίδια εβδομάδα, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (OHCHR) δημοσίευσε μια διερευνητική έκθεση σχετικά με την κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2025 στο Βόρειο και Νότιο Κίβου, τις επαρχίες στο ανατολικό Κονγκό όπου βρίσκονται δύο από τις μεγαλύτερες πόλεις της, η Γκόμα και το Μπουκάβου.

Αίγυπτος και Αιθιοπία

Δεν είναι σαφές πώς ακριβώς ο Τραμπ τερμάτισε αυτή τη σύγκρουση, καθώς η Αίγυπτος και η Αιθιοπία δεν ήταν, και δεν είναι, στην πραγματικότητα σε πόλεμο.

Ωστόσο, οι δύο χώρες βρίσκονται σε μια διαρκή διαμάχη για ένα τεράστιο υδροηλεκτρικό φράγμα που η Αιθιοπία εγκαινίασε επίσημα, νωρίτερα αυτόν τον μήνα γεγονός που εγείρει ανησυχίες για το αν αυτή η ρήξη θα μπορούσε να κλιμακώσει τη σύγκρουση.

Το Μεγάλο Φράγμα της Αιθιοπικής Αναγέννησης, που βρίσκεται σε ένα φόρο τιμής στον Νείλο, χρειάστηκε περίπου 15 χρόνια για να κατασκευαστεί και με τους πολίτες της χώρας να το βλέπουν ως κλειδί για τη μελλοντική οικονομική τους ευημερία.

Η Αίγυπτος και το Σουδάν αντιτίθενται εδώ και καιρό στο φράγμα, υποστηρίζοντας ότι θα επηρεάσει αρνητικά τη διαθεσιμότητα νερού προς τα κάτω. Μάλιστα, το Κάιρο έχει υποστηρίξει ότι, βάσει μιας συνθήκης της αποικιακής εποχής που υπεγράφη με τη Βρετανία, έχει το δικαίωμα να ασκήσει βέτο σε οποιαδήποτε έργα στον Νείλο.

Σερβία και Κόσοβο

Ένα άλλο αινιγματικό στοιχείο στη λίστα των «επιλυμένων» συγκρούσεων του Τραμπ.

Το Κόσοβο κήρυξε την ανεξαρτησία του από τη Σερβία το 2008, εννέα χρόνια αφότου το ΝΑΤΟ ξεκίνησε μια εκστρατεία βομβαρδισμού εναντίον των σερβικών δυνάμεων που ήταν υπεύθυνες για μια βάναυση καταστολή κατά των Αλβανών στο Κοσσυφοπέδιο.

Wikipedia

Οι δυο χώρες υπέγραψαν συμφωνία οικονομικής ομαλοποίησης κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ το 2020, αλλά η Σερβία εξακολουθεί να θεωρεί το Κόσοβο ως αποσχισθέν κράτος και δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζουν να οξύνονται κάθε λίγους μήνες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία και οι δύο χώρες επιθυμούν να ενταχθούν, να διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διαμεσολάβηση και την εξομάλυνση της κατάστασης.