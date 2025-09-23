Αποκαλυπτικό βίντεο της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας: Έτσι έγινε η επίθεση στο Φορντό του Ιράν

Χρειάστηκαν περισσότεροι από 4.000 άνδρες και γυναίκες για να εκτελέσει ο αμερικανικός στρατός μια μυστική επίθεση στις πιο προηγμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη αποστολή βομβαρδισμού με B-2 στην αμερικανική ιστορία.

Επτά βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-2 — με τιμή 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια το καθένα — έριξαν δεκατέσσερα βλήματα GBU-57 Massive Ordnance Penetrators βάρους 30.000 λιβρών, σε μια προσπάθεια να καταστρέψουν το εργοστάσιο εμπλουτισμού καυσίμων Fordow, μια βαριά οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση θαμμένη βαθιά κάτω από ένα βουνό κοντά στην ιερή πόλη Qom, καθώς και δύο άλλες εγκαταστάσεις.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι MOP, γνωστές ως βόμβες «bunker buster», χρησιμοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η επίθεση οδήγησε στην «πλήρη καταστροφή» των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν, αν και μια έκθεση των μυστικών υπηρεσιών έθεσε υπό αμφισβήτηση αυτές τις δηλώσεις, ενώ οι Δημοκρατικοί επέκριναν την εκτίμηση αυτή.

Στο φως βίντεο της Πολεμικής Αεροπορίας

Μετά από τρεις μήνες από τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, πτέραρχος Ντέιβιντ Όλβιν, παρουσιάζει την επιχείρηση με επίκεντρο τις τεράστιες βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν.

Σε βίντεο που δημοσίευσε φαίνονται τα stealth στρατηγικά βομβαρδιστικά B-2 Spirit της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας να απογειώνονται από τις ΗΠΑ.