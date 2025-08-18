Ιράν σε ΗΠΑ: Μπορούμε να σας πλήξουμε με πυραύλους από τη θάλασσα

Νέες απειλές για πλήγματα στις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες δια θαλάσσης εκτοξεύει το Ιράν, λίγους μήνες μετά τα σαρωτικά αεροπορικά πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του.

Ένας Ιρανός βουλευτής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του κοινοβουλίου δήλωσε την Κυριακή (17/8) ότι η Τεχεράνη μπορεί να πλήξει αμερικανικές πόλεις από υπεράκτιες θέσεις και ότι κάθε ευρωπαϊκή χώρα βρίσκεται ήδη εντός της εμβέλειας των ιρανικών πυραύλων. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν καθώς η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία σηματοδοτούν ότι είναι έτοιμες να επαναφέρουν τις κυρώσεις του ΟΗΕ κατά του Ιράν.

Πλήγματα με πυραύλους από πλοία

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post, ο Amir Hayat-Moqaddam δήλωσε στο ιρανικό μέσο Didban Iran ότι η Αεροδιαστημική Δύναμη του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έχει εργαστεί «για 20 χρόνια» για να καταστήσει δυνατά πλήγματα «χρησιμοποιώντας ιρανικά πολεμικά πλοία και σκάφη», προσθέτοντας: «Μπορούμε να μετακινήσουμε τα πλοία μας σε απόσταση 2.000 χιλιομέτρων από τις ΗΠΑ και από εκεί να στοχεύσουμε την Ουάσινγκτον, τη Νέα Υόρκη και άλλες πόλεις». Δήλωσε επίσης ότι «αυτή τη στιγμή, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται εντός της εμβέλειάς μας».

Τα σχόλια αναμεταδόθηκαν σε περσικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή, με το Iran International να συνοψίζει τη συνέντευξη του Hayat-Moqaddam και να σημειώνει τον χρονισμό εν μέσω των ευρωπαϊκών κινήσεων προς τον μηχανισμό «snapback» του ΟΗΕ.

Προειδοποιήσεις από την Δύση

Η Ε3 -το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία- έχουν προειδοποιήσει επισήμως ότι είναι έτοιμες να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό snapback, εκτός εάν το Ιράν επιστρέψει στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις μέχρι τα τέλη Αυγούστου, κάτι που θα αποκαθιστούσε τις κυρώσεις του ΟΗΕ που είχαν αρθεί με τη συμφωνία του 2015. Οι Reuters, Financial Times και AP ανέφεραν την προειδοποίηση την περασμένη εβδομάδα.

Το Ιράν διαθέτει ένα αυξανόμενο οπλοστάσιο πυραύλων κρουζ και βαλλιστικών πυραύλων. Η εμβέλεια των πυραύλων κρουζ μεγάλης εμβέλειας εδάφους-εδάφους, όπως ο Hoveyzeh, αναφέρεται σε περίπου 1.350 χιλιόμετρα, ενώ ο ναυτικός πύραυλος κρουζ «Abu Mahdi» έχει αναφερθεί σε περίπου 1.000 χιλιόμετρα και έχει ενταχθεί στην υπηρεσία του ιρανικού ναυτικού και του ναυτικού του IRGC. Οι εν λόγω εμβέλειες δεν θα έφταναν στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ από 2.000 χλμ. υπεράκτια χωρίς πρόσθετη υποστήριξη.

Το Ιράν έχει επιδείξει ότι μπορεί να στείλει πολεμικά πλοία στον Ατλαντικό - το Makran και το Sahand το έκαναν το 2021 - αλλά τέτοιες αποστολές σε μεγάλα βάθη είναι σπάνιες και δύσκολες για τον γερασμένο στόλο της Τεχεράνης. Το ίδιο το Sahand βυθίστηκε αργότερα στο Bandar Abbas το 2024, αφού ανατράπηκε στο λιμάνι.

Τα πιο πρόσφατα στρατιωτικά δεδομένα

Οι δυνάμεις πυραύλων και drones του Ιράν έχουν δείξει σημαντική εμβέλεια και δύναμη. Τον Απρίλιο του 2024, η Τεχεράνη εκτόξευσε εκατοντάδες drones και πυραύλους απευθείας προς το Ισραήλ για πρώτη φορά, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ και τους εταίρους του. Το επεισόδιο υπογράμμισε την ικανότητα του Ιράν για μαζικές επιθέσεις, ενώ παράλληλα αποκάλυψε τις προκλήσεις της αεράμυνας και τα αντίμετρα των συνασπισμών.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους έχουν επίσης παρακολουθήσει και αντιμετωπίσει την ιρανική θαλάσσια δραστηριότητα πέραν του Κόλπου. Νωρίτερα φέτος, αξιωματούχοι των ΗΠΑ παραδέχθηκαν μια κυβερνοεπιχείρηση εναντίον ενός ιρανικού πλοίου συλλογής πληροφοριών στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, στο πλαίσιο ευρύτερων τριβών στη θάλασσα.

Η απειλή του Hayat-Moqaddam φαίνεται να είναι υπολογισμένη για αποτροπή και εσωτερική επικοινωνία καθώς επίκειται ο μηχανισμός snapback του ΟΗΕ. Η γνωστή εμβέλεια των πυραύλων κρουζ του Ιράν και η περιορισμένη ναυτική βάση υποδηλώνουν πρακτικά εμπόδια για να χτυπηθεί η ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ από 2.000 χλμ. στη θάλασσα, αν και η Τεχεράνη επεκτείνει σταθερά τον ναυτικό φάκελο πυραύλων της και έχει αποδείξει ότι μπορεί να φτάσει σε βάθος στην περιοχή με μαζικές επιθέσεις. Τα ανοικτά στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν μια ικανότητα εκτόξευσης από πλοίο που θα επέτρεπε το συγκεκριμένο σενάριο που περιέγραψε.