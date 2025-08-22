«Αγώνας δρόμου» για τα υπερηχητικά υπερόπλα που ο Πούτιν λέει ότι «μετατρέπουν στόχους σε σκόνη»

Στις 1 Οκτωβρίου 2019, στην παρέλαση για την Εθνική Ημέρα της Κίνας στο Πεκίνο, οι Δυνάμεις του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού παρουσίασαν για πρώτη φορά στο κοινό τους πυραύλους «DF-17». Με μήκος 11 μέτρα και βάρος 15 τόνους, τα υπερηχητικά αυτά όπλα σηματοδότησαν την είσοδο της Κίνας σε μία νέα, επικίνδυνη κούρσα.

Οι πύραυλοι αυτού του τύπου ταξιδεύουν με ταχύτητα πάνω από πέντε φορές από εκείνη του ήχου, ενώ η ικανότητά τους να ελίσσονται απρόβλεπτα καθιστά την αναχαίτισή τους εξαιρετικά δύσκολη. Αυτός είναι και ο λόγος που η ανάπτυξή τους θεωρείται πιθανός «game changer» στον τρόπο που θα διεξάγονται οι πόλεμοι στο άμεσο μέλλον.

Φωτογραφία από την εκτόξευση του ρωσικού πυραύλου Zircon / Φωτ.: IMAGO

Κίνα, Ρωσία και ΗΠΑ στην κούρσα

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, σήμερα η Κίνα θεωρείται ηγέτης στον τομέα των υπερηχητικών πυραύλων, με τη Ρωσία να ακολουθεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσπαθούν να καλύψουν τη διαφορά. Με μεγάλη απόσταση ακολουθεί η Βρετανία, ενώ χώρες όπως η Γαλλία, η Ιαπωνία, το Ισραήλ ακόμη και η Βόρεια Κορέα, έχουν αρχίσει να επενδύουν σε αντίστοιχα προγράμματα.

Η Ρωσία έχει να επιδείξει πυραύλους όπως ο Avangard, με τη Μόσχα να υποστηρίζει ότι φτάνει ταχύτητες έως και Mach 27 (περίπου 20.700 μίλια την ώρα), αν και πιο ρεαλιστικά σενάρια εκτιμούν την ταχύτητά του στο Mach 12 (9.200 μίλια/ώρα).

Μάλιστα ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει χαρακτηρίσει αυτούς τους πυραύλους «ασταμάτητους», ισχυριζόμενος ότι έχουν τη δυνατότητα να «μετατρέπουν στόχους σε σκόνη». Παράλληλα, προβάλλει και τους πυραύλους Kinzhal, αν και αρκετοί ειδικοί εκτιμούν πως δεν είναι πραγματικά υπερηχητικοί, καθώς έχουν ήδη αναχαιτιστεί στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Από την πλευρά της η Κίνα παρουσίασε το 2024 το νέο της όπλο GDF-600, με ταχύτητα Mach 7 και δυνατότητα μεταφοράς πολλαπλών υποπυρομαχικών.

Γιατί είναι τόσο επικίνδυνοι

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Boost-glide, που εκτοξεύονται με ρουκέτα και εισέρχονται στη στρατόσφαιρα πριν κατευθυνθούν με αστραπιαία ταχύτητα στον στόχο, ελισσόμενοι απρόβλεπτα.

Υπερηχητικοί cruise missiles, που χρησιμοποιούν scramjet κινητήρες και πετούν χαμηλά για να ξεφεύγουν από τα ραντάρ, πλήττωντας στη συνέχεια με ακρίβεια τους στόχους τους.

Το πραγματικό πλεονέκτημα δεν είναι μόνο η ταχύτητα, αλλά η δυνατότητα απρόβλεπτων αλλαγών πορείας που κάνουν την ανίχνευση και την αναχαίτισή τους εξαιρετικά δύσκολη.

Φωτ.: BBC

Η απάντηση της Δύσης

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη δοκιμάσει το υπερηχητικό όπλο «Dark Eagle», ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποίησε πρόσφατα επιτυχημένες δοκιμές συστημάτων πρόωσης σε συνεργασία με τη NASA. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι θα χρειαστούν χρόνια μέχρι να υπάρξει επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η ανησυχία όμως παραμένει. Οι υπερηχητικοί πύραυλοι μπορεί να φέρουν είτε συμβατική είτε πυρηνική κεφαλή. Έτσι, μια πιθανή εκτόξευση εγείρει άμεσα ερωτήματα... Πρόκειται για μεμονωμένο πλήγμα ή για πυρηνική επίθεση;

Ο νέος Ψυχρός Πόλεμος

Σύμφωνα με αναλυτές, η κούρσα αυτή θυμίζει όλο και περισσότερο τον Ψυχρό Πόλεμο. Οι μεγάλες δυνάμεις επιδιώκουν να ενισχύσουν την αποτρεπτική τους ισχύ, αλλά το ρίσκο για κλιμάκωση είναι τεράστιο.

Όπως τονίζει πρώην αξιωματικός του Βρετανικού Ναυτικού: «Η διαφορά με τα υπερηχητικά δεν είναι η φύση του πολέμου, αλλά ο χρόνος. Έχεις πολύ λιγότερο χρόνο για να αντιδράσεις».

Το βέβαιο είναι ότι η κούρσα των υπερηχητικών έχει μόλις ξεκινήσει και ήδη αλλάζει τις ισορροπίες των δυνάμεων στον πλανήτη...