Επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για πυρηνικό αφοπλισμό - Ο φόβος της Κίνας

Μεγάλες φιλοδοξίες για να επιτύχει την πολυπόθητη παγκόσμια ειρήνη φαίνεται ότι έχει ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρά το γεγονός ότι οι προσπάθειές του να φέρει ένα αίσιο τέλος στον πολυαίμακτο τρίχρονο πόλεμο στην Ουκρανία δεν είχαν -μέχρι σήμερα- απτό αποτέλεσμα, ο αμερικανός πρόεδρος θέλει τώρα να προχωρήσει σε πυρηνικό αφοπλισμό.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα ΗΠΑ) ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι οι διαβουλεύσεις με τον Πούτιν για την Ουκρανία έχουν και μια ακόμη «ουρά», τα πυρηνικά όπλα.

Όπως είπε ο αμερικανός πρόεδρος «συζητήσαμε με τον Πούτιν για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων. Έχουμε τα περισσότερα, η Ρωσία δεύτερη, η Κίνα τρίτη. Η Κίνα είναι πολύ πίσω, αλλά θα μας προλάβουν σε πέντε χρόνια». Ταυτόχρονα αποκάλυψε ότι η συνομιλία με τον Πούτιν για τα πυρηνικά προχώρησε και σε τεχνικό επίπεδο καθώς οι δυο ηγέτες μίλησαν πιο συγκεκριμένα για τους πυρηνικούς πυραύλους.

Η νέα κούρσα εξοπλισμών

Την εποχή του Ψυχρού Πολέμου το βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων ήταν ο αριθμός και η ισχύς των πυρηνικών όπλων. Στον 21ο αιώνα όμως υπάρχει ένας άλλος αγώνας εξοπλισμών με συμβατικά όπλα αυτή τη φορά που μπορεί να αποδειχθούν απείρως καταστροφικά και χωρίς τις επικίνδυνες παρενέργειες των πυρηνικών όπλων, όπως η ραδιενέργεια.

Τα πολυηχητικά όπλα είναι το νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας. Ρωσία και Κίνα έχουν αναπτύξει πολυηχητικά όπλα κινητικής ενέργειας τα οποία είναι αδύνατο να αναχαιτιστούν από τα υπάρχοντα αμυντικά συστήματα. Αντίθετα, οι προσπάθειες των ΗΠΑ στο πεδίο των πολυηχητικών όπλων δεν έχουν αποδώσει κάποιο θετικό αποτέλεσμα.

Όπως ανέφερε σε πρόσφατο δημοσίευμα του το BBC, σήμερα η Κίνα θεωρείται ηγέτης στον τομέα των υπερηχητικών πυραύλων, με τη Ρωσία να ακολουθεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσπαθούν να καλύψουν τη διαφορά. Με μεγάλη απόσταση ακολουθεί η Βρετανία, ενώ χώρες όπως η Γαλλία, η Ιαπωνία, το Ισραήλ ακόμη και η Βόρεια Κορέα, έχουν αρχίσει να επενδύουν σε αντίστοιχα προγράμματα.

Η Ρωσία έχει να επιδείξει πυραύλους όπως ο Avangard, με τη Μόσχα να υποστηρίζει ότι φτάνει ταχύτητες έως και Mach 27 (περίπου 20.700 μίλια την ώρα), αν και πιο ρεαλιστικά σενάρια εκτιμούν την ταχύτητά του στο Mach 12 (9.200 μίλια/ώρα).

Μάλιστα ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει χαρακτηρίσει αυτούς τους πυραύλους «ασταμάτητους», ισχυριζόμενος ότι έχουν τη δυνατότητα να «μετατρέπουν στόχους σε σκόνη». Παράλληλα, προβάλλει και τους πυραύλους Kinzhal, αν και αρκετοί ειδικοί εκτιμούν πως δεν είναι πραγματικά υπερηχητικοί, καθώς έχουν ήδη αναχαιτιστεί στον πόλεμο στην Ουκρανία.