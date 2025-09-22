Ιράν: Κατασκευάζει νέες πυρηνικές μονάδες με τις... ευλογίες της Ρωσίας - Αντιδράσεις από τη Δύση

Σε μια συμφωνία που αναμένεται να ταράξει τα νερά των διεθνών σχέσεων θα προχωρήσουν μέσα στη βδομάδα η Ρωσία και το Ιράν για την κατασκευή νέων πυρηνικών μονάδων σε έδαφος της χώρα στη Μέση Ανατολή.

«Το Ιράν και η Ρωσία θα υπογράψουν συμφωνία για την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και αντιπρόεδρος της χώρα στη Μέση Ανατολής, Μοχάμεντ Εσλάμι κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μόσχα, σύμφωνα με ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Σύμφωνα με τον ίδιο όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα κατατεθούν πολύ σύντομα ενώ στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι οι δυο χώρες θα υπογράψουν διμερείς συμφωνίες συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου για την κατασκευή οκτώ πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να φτάσει τα 20 GW πυρηνικής ενέργειας έως το 2040.

Σημειώνεται μάλιστα, πως το Ιράν, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα με την έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας κατά τους μήνες υψηλής ζήτησης, διαθέτει μόλις έναν λειτουργικό πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στη νότια πόλη Μπουσέρ, ο οποίος κατασκευάστηκε από τη Ρωσία και έχει χωρητικότητα περίπου 1 GW.

Η καταδίκη του ΟΗΕ

Την ίδια ώρα, ο ΟΗΕ εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς των κυρώσεων στην Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις που εξαπέλυσαν Ισραήλ και ΗΠΑ προς το Ιράν.

Μάλιστα, την Παρασκευή (19/9), το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του οργανισμού απέρριψε σχέδιο για την οριστική άρση των κυρώσεων σε βάρος της χώρας της Μέσης Ανατολής, μια κίνηση που υποστηρίχθηκε από τη Ρωσία και την Κίνα, και οι οποίες αντιτίθενται στις προσπάθειες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας να επαναφέρουν τις κυρώσεις.

Αυτό καθώς τα ευρωπαϊκά έθνη κατηγορούν την Τεχεράνη ότι δεν τήρησε μια συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις που είχε ως στόχο να την εμποδίσει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν, από την πλευρά του, αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση και η Ρωσία λέει ότι υποστηρίζει το δικαίωμα της Τεχεράνης στην ειρηνική πυρηνική ενέργεια.