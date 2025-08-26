«Ο κόσμος μπορεί να τελειώσει το 2050» – Προειδοποίηση από επιστήμονα του Cambridge

Από τον Νοστράδαμο μέχρι τον Ισαάκ Νεύτωνα, η ανθρωπότητα έχει ακούσει πολλές «προφητείες» για το τέλος του κόσμου. Ωστόσο, η σύγχρονη τεχνολογία καθιστά πιο ανησυχητικές τις εν λόγω προβλέψεις όταν προέρχονται από επιστήμονες. Και αυτή τη φορά, ο Λουκ Κεμπ, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, εκτιμά ότι η κατάρρευση μπορεί να συμβεί μέσα στα επόμενα 25 χρόνια, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Unilad.

Ο Κεμπ, συνεργάτης του Centre for the Study of Existential Risk στο Cambridge, έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μελέτη της πτώσης παλαιών πολιτισμών και στο τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη δική μας εποχή των υπολογιστών και των smartphones.

Μιλώντας στο podcast The Great Simplification, ο επιστήμονας σημείωσε πως «είναι τραγικό ότι ουσιαστικά καμία αμερικανική εκλογή δεν έχει κριθεί από την πολιτική ενός υποψηφίου για τα πυρηνικά όπλα. Το πιο καταστροφικό πλήγμα που μπορεί να δεχτεί η ανθρωπότητα είναι ένας πυρηνικός πόλεμος, κι όμως αρκεί η απόφαση ενός και μόνο ανθρώπου – του προέδρου».

Όλες οι προηγούμενες αυτοκρατορίες κατέρρευσαν λόγω «αυτοκαταστροφής»

Παρά το γεγονός ότι η προοπτική αυτή είναι τρομακτική, ο Κεμπ θεωρεί ότι η απειλή δεν περιορίζεται στα πυρηνικά. Στο βιβλίο του «Goliath’s Curse: The History and Future of Societal Collapse» υποστηρίζει ότι όλες οι προηγούμενες αυτοκρατορίες κατέρρευσαν λόγω «αυτοκαταστροφής».

Όπως εξηγεί, «καθώς οι ελίτ αποσπούν ολοένα και περισσότερα πλούτη από τον λαό και τη γη, οι κοινωνίες γίνονται πιο εύθραυστες. Ακολουθούν διαφθορά, συγκρούσεις, φτωχοποίηση, περιβαλλοντική καταστροφή και κακές αποφάσεις από μια μικρή ολιγαρχία. Τότε, ένα εξωτερικό σοκ – όπως μια πανδημία, ένας πόλεμος ή η κλιματική αλλαγή – αρκεί για να σπάσει το ήδη εύθραυστο κέλυφος».

«Καμπανάκι» για ένα νέο «Συμβάν Κάρινγκτον»

Ως ενδεικτικό γεγονός για το τί μπορεί αν μας επιφυλάσσει το μέλλον, ο Κεμπ μνημονεύει το «Συμβάν Κάρινγκτον» του 1859, όταν τεράστιες ηλιακές καταιγίδες έπληξαν τη Γη. Αν ένα αντίστοιχο φαινόμενο συνέβαινε σήμερα, θα μπορούσε να καταστρέψει τα ηλεκτρικά μας δίκτυα, να «τυφλώσει» τους δορυφόρους και να παραλύσει τις επικοινωνίες, τις τράπεζες, το διαδίκτυο – ακόμη και τα πιο βασικά συστήματα της καθημερινότητας. Ένα τέτοιο σενάριο, προειδοποιεί, θα οδηγούσε σε παγκόσμιο χάος.

Σύμφωνα με τον επιστήμονα, η πιθανότητα ενός τέτοιου φαινομένου αυξάνεται κατά 20,3% κάθε δέκα χρόνια, φτάνοντας το 2050 σε πιθανότητες 50%. Γι’ αυτό, όπως επισημαίνει, έχει ήδη δημιουργηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία «καταφυγίων πολυτελείας» – υπόγειων επαύλεων με πισίνες, κελάρια, τεχνητούς κήπους και υδροπονικές φάρμες, από το Τέξας μέχρι την Τσεχία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, όπως σημειώνει, η φύλαξη αυτών των καταφυγίων ανατίθεται ακόμη και σε… πρώην κομάντο του αμερικανικού ναυτικού.