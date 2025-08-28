Η Ρωσία χτυπά το Κίεβο και η εκεχειρία... αγνοείται - Κατακραυγή για πλήγμα και στο κτίριο της ΕΕ

Η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους στη διάρκεια μίας ακόμη νυχτερινής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας, την Τετάρτη 27 Αυγούστου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Όπως αναφέρθηκε, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους. Από τη ρωσική μαζική επίθεση επλήγησαν 13 περιοχές, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 26.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Διασώστες και κάτοικοι προσπαθούσαν να μαζέψουν τα συντρίμμια από τους δρόμους στο κέντρο του Κιέβου, σήμερα 28 Αυγούστου, το πρωί.



Πλήγμα έχει ανοίξει έναν κρατήρα σε πολυώροφη πολυκατοικία, κόβοντας το κτίριο στα δύο. Διασώστες απεγκλώβισαν τη σορό ενός ανθρώπου, καλυμμένη από σκόνη, μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP.

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

«Μία ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεών μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι», έγραψε στο Telegram ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «επιλέγει τους βαλλιστικούς (πυραύλους) από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων». «Επιλέγει να συνεχίσει τους φόνους αντί να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ουκρανία αναμένει «την αντίδραση» όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχα και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση.

Διεθνείς αντιδράσεις

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ τη νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου, καθώς και το πλήγμα που δέχθηκε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.



«Άλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.

Another night of Russia’s relentless bombings struck civilian infrastructure and killed innocents.



It also hit our EU Delegation in Kyiv. Our Delegation staff is safe.



Russia must stop its indiscriminatory attacks on civilian infrastructure immediately and join negotiations for… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος» από την επίθεση.



«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε στο Χ. «Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», τόνισε.

Φωτογραφία που ανήρτησε ο Κόστα δείχνει το εύρος των ζημιών στα γραφεία της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας: Κατέρρευσε η οροφή, ενώ έχουν σπάσει και τζάμια. Ωστόσο κανένα μέλος της αποστολής δεν έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος σχολίασε στο Χ: «Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και προτιμά την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτή την επίθεση».