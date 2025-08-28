Επίθεση στο Κίεβο: Η Ρωσία λέει ότι «ενδιαφέρεται για τις διαπραγματεύσεις» - Η ΕΕ «βράζει» από οργή

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου, ότι η Ρωσία εξακολουθεί «να ενδιαφέρεται» για τη συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας για ειρήνη στην Ουκρανία παρά τα φονικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο.



Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα στους οποίους 4 παιδιά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι για τη ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα, η οποία αποτελεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την απάντηση της Μόσχας στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ερωτηθείς αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στη δεδηλωμένη βούληση της Μόσχας να υπάρξει πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες και την επίθεση αυτή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε σε δημοσιογράφους ότι και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις, αλλά πρόσθεσε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την επίτευξη των στόχων της μέσω της διπλωματίας.



Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να στοχοθετούν τον ουκρανικό στρατό και υποδομές που συνδέονται με τον στρατό, σημείωσε. Ο Πεσκόφ έχει δηλώσει επανειλημμένως πως η Ρωσία δεν στοχοθετεί σκοπίμως αμάχους.



Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία συνεχίζει τα δικά της πλήγματα κατά ρωσικών υποδομών, επίσης, περιλαμβανομένων μη στρατιωτικών υποδομών.



«Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται. Μπορείτε να δείτε ότι πλήγματα σε ρωσικές υποδομές, συχνά σε ρωσικές μη στρατιωτικές υποδομές, από το καθεστώς του Κιέβου συνεχίζονται επίσης.



«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εκτελούν επίσης τα καθήκοντά τους. Όπως αναφέρθηκε, συνεχίζουν να πλήττουν στρατιωτικές υποδομές και υποδομές που συσχετίζονται με τον στρατό.



Τα πλήγματα είναι επιτυχή, οι στόχοι καταστρέφονται και η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται. Ταυτοχρόνως, η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τη συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων», κατέληξε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Κινητικότητα στην Ευρώπη - Νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με δήλωσή της εξέφρασε την οργή της για τις επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου, τις οποίες χαρακτήρισε την «πιο φονική επίθεση με drones και πυραύλους στην πρωτεύουσα από τον Ιούλιο».



Η ίδια, στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, παρουσίασε φωτογραφίες από την επίθεση εναντίον της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας πως είχε συνομιλία με τον αναπληρωτή πρέσβη της ΕΕ ο οποίος την ενημέρωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματίες ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού της ΕΕ, οι οποίοι όπως είπε «κάνουν εξαιρετική δουλειά κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες».



« Η χθεσινοβραδινή επίθεση χτύπησε πολύ κοντά στη διπλωματική αποστολή, την αντιπροσωπεία της Ένωσής μας. Δύο πύραυλοι έπεσαν σε απόσταση 50 μέτρων από την αντιπροσωπεία, μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Κι αυτό είναι μια ακόμη σκοτεινή υπενθύμιση του τι διακυβεύεται. Δείχνει ότι το Κρεμλίνο δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα για να τρομοκρατήσει την Ουκρανία, σκοτώνοντας αδιάκριτα αμάχους -άνδρες, γυναίκες και παιδιά - και ακόμη και στοχοποιώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό διατηρούμε τη μέγιστη πίεση στη Ρωσία. Αυτό σημαίνει σκλήρυνση του καθεστώτος κυρώσεων. Σύντομα θα παρουσιάσουμε το 19ο πακέτο σκληρών κυρώσεων. Παράλληλα, προχωρούμε την εργασία για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ώστε να συμβάλουν στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Και φυσικά, διασφαλίζουμε ισχυρή και αταλάντευτη υποστήριξη προς την Ουκρανία - τον γείτονά μας, τον εταίρο μας, τον φίλο μας και μελλοντικό μας μέλος», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.



Η ίδια ανακοίνωσε ότι από αύριο Παρασκευή 29 Αυγούστου, θα ξεκινήσει ένα ταξίδι «στα επτά κράτη-μέλη που ενισχύουν και προστατεύουν τα εξωτερικά μας σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Θέλω να εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ προς αυτά και να μοιραστώ την πρόοδο που σημειώνουμε στην οικοδόμηση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, ιδιαίτερα μέσω του κοινού αμυντικού εργαλείου μας, SAFE».

Με φωτογραφίες από τις καταστροφές που υπέστησαν τα γραφεία της ΕΕ στο Κίεβο, επέλεξε να δημοσιοποιήσει τη δήλωσή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και να εκφράσει την καταδίκη για τη στοχευμένη επίθεση» που, όπως τονίζει, «προκαλεί φρίκη άλλη μια νύχτα φονικών ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, καθώς και με το προσωπικό του κτιρίου της ΕΕ που υπέστη ζημιές από αυτό το εσκεμμένο ρωσικό χτύπημα. Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η ρωσική επιθετικότητα ενισχύει μόνο την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της», αναφέρει ο Κόστα.

Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine.



My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike.



The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo — António Costa (@eucopresident) August 28, 2025

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επικοινώνησε, όπως δήλωσε ο ίδιος, με την επικεφαλής της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλας και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.



Ο Ρούτε, μιλώντας σε συνάντηση των κομμάτων της γερμανικής κυβέρνησης στη νότια πόλη Βίρτσμπουργκ, πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για τις τελευταίες φήμες περί ρωσικής κατασκοπείας στην Ευρώπη.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας δήλωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τα φονικά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Reuters

«Οι βομβαρδισμοί του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν χθες το βράδυ σκότωσαν αμάχους, κατέστρεψαν σπίτια και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού Συμβουλίου και της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο», δήλωσε ο ΥΠΕΞ Ντέιβιντ Λάμι με ανάρτηση στο X.



«Καλέσαμε τον Ρώσο πρεσβευτή. Οι σκοτωμοί και οι καταστροφές πρέπει να σταματήσουν», πρόσθεσε.