Σφοδρή αντιπαράθεση Λαβρόφ - δημοσιογράφου για την Ουκρανία: «Θέλετε κάτι να πουλήσετε»
Η δημοσιογράφος του NBC πίεσε τον Ρώσο υπουργό να απαντήσει σχετικά με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Ένταση σημειώθηκε ανάμεσα στον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, και τη δημοσιογράφο του NBC, Κρίστεν Γουέλκερ, κατά την διάρκεια συνέντευξης.
Η δημοσιογράφος επέμενε να ρωτά τον Λαβρόφ αν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, με τον Ρώσο υπουργό να την κατηγορεί ότι κάτι θέλει να «πουλήσει». Η Γουέλκερ τον πίεσε να απαντήσει αν πιστεύει ότι η Ουκρανία έχει δικαίωμα να υπάρχει. Χαρακτηριστικά, ο Λαβρόφ απάντησε: «Η Ρωσία ξεκίνησε μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση για να υπερασπιστεί τους ανθρώπους που ο [Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ] Ζελένσκι και ο προκάτοχός του δεν θεωρούσαν ανθρώπους. Τους αποκαλούσαν ύποπτους. Κοιτάξτε, πρέπει πραγματικά – καταλαβαίνω ότι χρειάζεστε κάτι να πουλήσετε σήμερα – αλλά αν θέλετε να θίξετε και να αναφερθείτε σε τόσο σοβαρά θέματα, η πρότασή μου είναι να ρίξετε μια ματιά στην ιστορία της ανάπτυξης της Ουκρανίας μετά το πραξικόπημα του 2014».
Η Γουέλκερ σημείωσε ότι ήταν μια ερώτηση με απάντηση «ναι» ή «όχι» και ρώτησε ξανά: «Αναγνωρίζετε ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία;». Τότε ο Λαβρόφ είπε: «Σας είπα ότι ξεκινήσαμε ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που το καθεστώς χαρακτήρισε τρομοκράτες και εχθρούς και τους οποίους το καθεστώς βομβάρδιζε».
Στη συνέχεια η δημοσιογράφος ρώτησε τον Ρώσο υπουργό αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί την ειρήνη και η απάντηση ήταν «Ναι».
Η συνέντευξη του Λαβρόφ έρχεται λίγες ημέρες μετά την συνάντηση Τραμπ με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά και μετά την συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Πούτιν στην Αλάσκα. Επιπλέον, ο Τραμπ έδωσε χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων για να γνωρίζουμε αν θα υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία.