Σφοδρή αντιπαράθεση Λαβρόφ - δημοσιογράφου για την Ουκρανία: «Θέλετε κάτι να πουλήσετε»

Ένταση σημειώθηκε ανάμεσα στον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, και τη δημοσιογράφο του NBC, Κρίστεν Γουέλκερ, κατά την διάρκεια συνέντευξης.

Η δημοσιογράφος επέμενε να ρωτά τον Λαβρόφ αν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, με τον Ρώσο υπουργό να την κατηγορεί ότι κάτι θέλει να «πουλήσει». Η Γουέλκερ τον πίεσε να απαντήσει αν πιστεύει ότι η Ουκρανία έχει δικαίωμα να υπάρχει. Χαρακτηριστικά, ο Λαβρόφ απάντησε: «Η Ρωσία ξεκίνησε μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση για να υπερασπιστεί τους ανθρώπους που ο [Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ] Ζελένσκι και ο προκάτοχός του δεν θεωρούσαν ανθρώπους. Τους αποκαλούσαν ύποπτους. Κοιτάξτε, πρέπει πραγματικά – καταλαβαίνω ότι χρειάζεστε κάτι να πουλήσετε σήμερα – αλλά αν θέλετε να θίξετε και να αναφερθείτε σε τόσο σοβαρά θέματα, η πρότασή μου είναι να ρίξετε μια ματιά στην ιστορία της ανάπτυξης της Ουκρανίας μετά το πραξικόπημα του 2014».

Η Γουέλκερ σημείωσε ότι ήταν μια ερώτηση με απάντηση «ναι» ή «όχι» και ρώτησε ξανά: «Αναγνωρίζετε ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία;». Τότε ο Λαβρόφ είπε: «Σας είπα ότι ξεκινήσαμε ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που το καθεστώς χαρακτήρισε τρομοκράτες και εχθρούς και τους οποίους το καθεστώς βομβάρδιζε».

Στη συνέχεια η δημοσιογράφος ρώτησε τον Ρώσο υπουργό αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί την ειρήνη και η απάντηση ήταν «Ναι».

Η συνέντευξη του Λαβρόφ έρχεται λίγες ημέρες μετά την συνάντηση Τραμπ με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά και μετά την συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Πούτιν στην Αλάσκα. Επιπλέον, ο Τραμπ έδωσε χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων για να γνωρίζουμε αν θα υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία.