WSJ: Το Αμερικανικό Πεντάγωνο εμποδίζει επίθεση της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας

Παρά τα ρεπορτάζ ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει και μάλιστα είχε παροτρύνει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον στόχων στη Ρωσία, η Wall Street Journal αναφέρει σε άρθρο της ότι το Πεντάγωνο εδώ και μήνες εμποδίζει τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία για την επίθεση σε στόχους εντός της Ρωσίας, περιορίζοντας το Κίεβο από το να χρησιμοποιήσει ένα ισχυρό όπλο στην μάχη του κατά της Μόσχας.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Έλμπριτζ Κόλμπι, υφυπουργός Άμυνας για την Πολιτική, ανέπτυξε έναν προηγουμένως αιφνιδιαστικό «μηχανισμό αναθεώρησης» για να αποφασίζει σχετικά με τα αιτήματα του Κιέβου για την εκτόξευση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και πυραύλων που παρέχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και εκείνων που παρέχονται στην Ουκρανία από Ευρωπαίους συμμάχους που βασίζονται σε αμερικανικές πληροφορίες και εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένου του Στρατιωτικού Συστήματος Τακτικών Πυραύλων (ATACMS). Η αναθεώρηση δίνει στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ τον τελικό λόγο σχετικά με το εάν η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ATACMS, τα οποία έχουν εμβέλεια σχεδόν 190 μιλίων, για να χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους εντός της Ρωσίας.

Ας μην ξεχνάμε και την τελευταία ανάρτηση του Τράμπ στο Truth Social την Πέμπτη 21/8 ο οποίος δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα μπορούσε να νικήσει τη Ρωσία εκτός αν μπορούσε να «παίξει επιθετικά» στον πόλεμο, δηλώνοντας: «Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς σε μια χώρα εισβολέα. Είναι σαν μια σπουδαία ομάδα στον αθλητισμό που έχει μια φανταστική άμυνα, αλλά δεν της επιτρέπεται να παίζει επιθετικά. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα νίκης! Έτσι είναι με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Ο διεφθαρμένος και κατάφωρα ανίκανος Τζο Μπάιντεν δεν θα άφηνε την Ουκρανία να επιτεθεί, μόνο να αμυνθεί» ανέφερε ο Τράμπ.

