Όλο και απομακρύνεται μια συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι: «Προφανώς δεν θα γίνει», λέει ο Μερτς

Όλο και πιο «μακρινό» δείχνει το ενδεχόμενο μιας συνάντησης μεταξύ Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, ότι αυτή η συνάντηση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα.

Ερωτηθείς για το πως ένιωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με τη νέα σφοδρή αεροπορική επίθεση της Μόσχας στην Ουκρανία, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε την Πέμπτη (28/8) για τον Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν χάρηκε με την είδηση, αλλά ούτε και αιφνιδιάστηκε. Πρόκειται για δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και πάρα πολύ καιρό».

Για τον Αμερικανό πρόεδρο «ίσως οι δύο πλευρές να μην είναι έτοιμες να βάλουν τέλος οι ίδιες» στον πόλεμο, πρόσθεσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Η Λέβιτ πρόσθεσε ότι ο Τραμπ θα κάνει μια πρόσθετη δήλωση για την κατάσταση, αργότερα σήμερα.

Φωτό: Reuters

Σημειώνεται ότι η Ρωσία επιτέθηκε με πυραύλους και drones στην Ουκρανία τη νύχτα της Τετάρτης (27/8), με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι, σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές.

Από τα πλήγματα αυτά υπέστησαν ζημιές πολλά κτίρια, μεταξύ των οποίων και τα γραφεία της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο.

Μερτς: «Δεν θα υπάρξει συνάντηση, είναι προφανές»

Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς έκρινε σήμερα «προφανές ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση» στο άμεσο μέλλον μεταξύ του Ουκρανού και του Ρώσου προέδρου προκειμένου να εξευρεθεί μια λύση στον πόλεμο.

«Είναι προφανές ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση (…) σε αντίθεση με όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του προέδρου Πούτιν», είπε ο καγκελάριος, έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Φωτό: Reuters

Ο Γάλλος πρόεδρος υποδέχτηκε τον Μερτς για ένα δείπνο εργασίας στο Φρούριο Μπρεγκανσόν της νότιας Γαλλίας, όπου έκαναν μια δήλωση στους δημοσιογράφους, πριν ξεκινήσουν τις μεταξύ τους συνομιλίες.

Ο Μερτς είπε ότι θα συζητηθούν διμερή θέματα, όπως η οικονομική συνεργασία των δύο χωρών, αλλά και διεθνή, όπως η κατάσταση στην Ουκρανία και η μείωση της γραφειοκρατίας στην Ευρώπη.