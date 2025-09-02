Πούτιν, Ερντογάν και Κιμ Γιονγκ Ουν μαζί στην Κίνα - Η «αντιδυτική» συμμαχία του Πεκίνου εν δράσει

Ηγέτες από χώρες που τις ενώνει η αντίθεσή τους στη Δύση βρίσκονται στο Πεκίνο αυτήν την εβδομάδα, σε μια επίδειξη υποστήριξης προς τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Ο Κινέζος πρόεδρος προσκάλεσε τους ομολόγους του, στο πλαίσιο της παρέλασης μνήμης για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που πραγματοποιείται στο Πεκίνο, σχεδιασμένη να προβάλει τη στρατιωτική και γεωπολιτική ισχύ της Κίνας.

Αυτό που περιγράφεται από δυτικούς αναλυτές ως «άξονας της αναταραχής», η στρατιωτική, οικονομική και πολιτική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας, Κίνας, Ιράν και Βόρειας Κορέας, έχει εκδηλωθεί φέτος στο πεδίο της μάχης, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, την ερχόμενη Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, το Πεκίνο θα είναι αυτό που θα βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και η ανερχόμενη υπερδύναμη παρουσιάζεται ως εναλλακτική λύση σε μια παγκόσμια τάξη υπό την ηγεσία της Δύσης.

Σύμφωνα με τον Guardian, στην αυστηρά χορογραφημένη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου για τον εορτασμό των 80 χρόνων από την ήττα της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο – κάτι που στην Κίνα αναφέρεται ως αντίσταση κατά της ιαπωνικής επιθετικότητας - θα παραστούν 26 αρχηγοί κρατών.

Εκτός από τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν, ηγέτες από τη Μιανμάρ, τη Μογγολία, την Ινδονησία, τη Ζιμπάμπουε και χώρες της Κεντρικής Ασίας θα παρακολουθήσουν την αποκάλυψη μιας σειράς οπλικών συστημάτων έτοιμων για μάχη από την Κίνα.

Οι μόνοι δυτικοί ηγέτες στη λίστα προσκεκλημένων που δημοσίευσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας είναι από τη Σερβία και τη Σλοβακία.

Σημειώνεται ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε στη Σανγκάη τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο δεν θα παραστεί στην παρέλαση του Πεκίνου.

Συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν στη Σανγκάη

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν τη Δευτέρα (1/9), στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του Νίκου Νανούρη για το Flash.gr, ο Τούρκος πρόεδρος είχε επίσης επαφές με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, εστιάζοντας στις οικονομικές σχέσεις Άγκυρας Πεκίνου, ενώ συναντήθηκε και με τον Ρώσο ομόλογό του με φόντο και τις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ουκρανικό.

Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via Reuters

Ο Τούρκος πρόεδρος, σε δήλωσή του, ανέφερε ότι αναμένουν από τον Πούτιν να έρθει στην Τουρκία το συντομότερο δυνατό.

Από την πλευρά του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε στη δήλωσή του ότι «η ενεργειακή μας συνεργασία είναι στρατηγική. Παρέχουμε αδιάλειπτα φυσικό αέριο στην Τουρκία μέσω της Μαύρης Θάλασσας».

Φωτό: Reuters

Πούτιν: Σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου» οι σχέσεις μας με την Κίνα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε με ικανοποίηση σήμερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, ότι η σχέση των δυο δυνάμεων βελτιώθηκε περαιτέρω, φθάνοντας το τρέχον διάστημα σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου».

Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος εξήρε τη σχέση «πλήρους στρατηγικής συνεργασίας» του Πεκίνου και της Μόσχας, επαναλαμβάνοντας πως σκοπός του είναι να συνεχιστεί η συνεργασία «για την οικοδόμηση παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης πιο δίκαιου και πιο λογικού», σύμφωνα με τοποθέτησή του, που μεταδόθηκε κατά την έναρξη συνομιλιών τους στην κινεζική πρωτεύουσα.