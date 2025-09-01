Ερντογάν καλεί Πούτιν: Η συνάντηση στην Κίνα και η πρόσκληση να επισκεφτεί την Άγκυρα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο της 25ης Συνόδου Κορυφής του Συμβουλίου Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα μετά από 5 χρόνια πραγματοποιεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Ο Τούρκος πρόεδρος είχε επαφές με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ εστιάζοντας στις οικονομικές σχέσεις Άγκυρας Πεκίνου, ενώ συναντήθηκε και με τον Ρώσο ομόλογό του με φόντο και τις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ουκρανικό.

Ο Τούρκος πρόεδρος, σε δήλωσή του, ανέφερε ότι αναμένουν από τον Πούτιν να έρθει στην Τουρκία το συντομότερο δυνατό.

Από την πλευρά του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε στη δήλωσή του ότι «η ενεργειακή μας συνεργασία είναι στρατηγική. Παρέχουμε αδιάλειπτα φυσικό αέριο στην Τουρκία μέσω της Μαύρης Θάλασσας».