Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Πούτιν: Γάζα, Ουκρανικό και ευχές γενεθλίων

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στον απόηχο της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τουρκικής προεδρίας κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν, το Ουκρανικό, η κατάσταση στη Γάζα, ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε στον Ρώσο ομόλογό του για τα γενέθλια του.

Η ανακοίνωση της Τουρκικής προεδρίας: «Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα. Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες πρέπει να αποκτήσουν δυναμική για να διασφαλιστεί ότι ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας θα τερματιστεί με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται για την ειρήνη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος Ερντογάν ευχήθηκε επίσης στον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν για τα γενέθλιά του».