Τουρκία: Ρόλο διαπραγματευτή για το Ουκρανικό διεκδικεί ο Ερντογάν

Ενεργό προσπαθεί να κρατήσει τον ρόλο του στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρ’ όλο που η Τουρκία φαίνεται να έχει μείνει έξω από τις συζητήσεις που γίνονται τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα, κατά την επικοινωνία του προέδρου της Τουρκίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την ειρηνευτική διαδικασία.

Χαρακτηριστικά, στην ανακοίνωσή της η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι ο Ερντογάν «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία, ότι η Τουρκία καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες από την αρχή του πολέμου για την επίτευξη δίκαιης ειρήνης και ότι υποστηρίζει τις θέσεις που στοχεύουν στην εδραίωση διαρκούς ειρήνης με τη συμμετοχή όλων των μερών».

Συνομιλία Ερντογάν - Ρούτε

Εκτός από την επικοινωνία με τον Πούτιν, ο Ερντογάν συνομίλησε και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας. Ερντογάν και Ρούτε συμφώνησαν για τη συμβολή της Τουρκίας στην ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία και για στενή συνεργασία, εξαίροντας τον ρόλο της Τουρκίας ως ενός από τα σημαντικότερα μέλη του ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος Πρόεδρος και ο Ρούτε υπογράμμισαν επίσης τον σημαντικό ρόλο της Άγκυρας στην ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας.

Όμως δεν ήταν ένα απλό τηλεφώνημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επικοινωνία τους ήρθε μετά την ανακοίνωση πως η ετήσια σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον Ιούλιο του 2026. Μάλιστα η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στο προεδρικό συγκρότημα Μπεστεπέ (Κουλιγιέ).

Η επιλογή της τουρκικής πρωτεύουσας για την σύνοδο στέλνει το μήνυμα της αποκατάστασης των σχέσεων ανάμεσα στη Δύση και την Τουρκία. Τελευταία φορά που είχε φιλοξενήσει η Τουρκία της σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ήταν το 2004 στην Κωνσταντινούπολη. Οι σχέσεις είχαν διαταραχθεί έπειτα από τις καθυστερήσεις της Άγκυρας για περίπου 20 μήνες, γύρω από το θέμα της έγκρισης της εισόδου Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, με την αιτιολογία της ανοχής των Κούρδων ακτιβιστών στο έδαφός τους.

Μακρόν: Και η Τουρκία στο τραπέζι των επόμενων συνομιλιών

Σε δήλωσή του την Τρίτη (19/8) ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ζήτησε στις μελλοντικές συνόδους, θέση στο τραπέζι να έχουν οι Ευρωπαίοι αλλά και οι Τούρκοι, μετά από μια πιθανή τριμερή συνάντηση ανάμεσα στους Πούτιν – Ζελένσκι – Τραμπ. Από την πλευρά του ο Τούρκος αντιπρόεδρος δήλωσε: «Εάν οι ενδιαφερόμενες πλευρές συναντηθούν απευθείας το επόμενο διάστημα, οι διπλωματικές προσπάθειες θα αποκτήσουν νέα διάσταση».