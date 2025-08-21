Αντεπίθεση της Ουκρανίας ζητά ο Τραμπ - «Βολές» κατά Μπάιντεν: «Διεφθαρμένος και ανίκανος»

Σε μια ανάρτηση κατά της Ρωσίας προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μετά το μπαράζ ρωσικών βομβαρδισμών το βράδυ της Τετάρτης (20/8), ρίχνοντας για άλλη μια φορά την ευθύνη για τον πόλεμο στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν .

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ανέφερε ότι «είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς σε μια χώρα εισβολέα. Είναι σαν μια σπουδαία ομάδα στον αθλητισμό που έχει φανταστική άμυνα, αλλά δεν της επιτρέπεται να παίζει επιθετικά. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα νίκης! Έτσι είναι με την Ουκρανία και τη Ρωσία».

Στρέφει ξανά τα «πυρά» του προς τον Τζο Μπάιντεν, χαρακτηρίζοντάς τον «διεφθαρμένο και κατάφωρα ανίκανο», επισημαίνοντας ότι «δεν θα άφηνε την Ουκρανία να επιτεθεί, μόνο να ΑΜΥΝΘΕΙ. Πώς έγινε αυτό; Ανεξάρτητα από αυτό, αυτός είναι ένας πόλεμος που ΔΕΝ θα είχε συμβεί ΠΟΤΕ αν ήμουν Πρόεδρος - ΜΗΔΕΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Ενδιαφέρουσες εποχές έρχονται!!!».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

Υπενθυμίζουμε ότι το βράδυ της Τετάρτης, η Ρωσία εξαπέλυσε μπαράζ βομβαρδισμών με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων. Όπως μετέδωσε επίσης το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine, ακούστηκαν εκρήξεις από το Κίεβο ως την πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, στην άλλη άκρη της χώρας σε σχέση με το πού βρίσκονται τα μέτωπα, στα ανατολικά.

Ζελένσκι: Ζητά πίεση προς τη Ρωσία

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε να αυξηθεί η πίεση προς τη Ρωσία, καθώς η Μόσχα ενέτεινε τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, εν μέσω των παγκόσμιων προσπαθειών για τον τερματισμό του καταστροφικού πολέμου.

«Χθες το βράδυ, ο ρωσικός στρατός έθεσε ένα από τα τρελά αντι-ρεκόρ του. Στόχευσαν εγκαταστάσεις πολιτικής υποδομής, κτίρια κατοικιών και τον λαό μας», δήλωσε ο Ζελένσκι την Πέμπτη σε ανάρτησή του στο X.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 574 drone και 40 πυραύλους κατά της Ουκρανίας την Τετάρτη το βράδυ, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο και τραυματίζοντας 18, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Η Μόσχα στόχευσε πόλεις μακριά από την πρώτη γραμμή, όπως το Μουκάτσεβο, το Λβιβ και το Λούτσκ, ενώ ζημιές αναφέρθηκαν και σε άλλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κίεβο.

Μία από τις πυραυλικές επιθέσεις φέρεται να χτύπησε τις εγκαταστάσεις ενός αμερικανικού κατασκευαστή ηλεκτρονικών ειδών στο Μουκάτσεβο, όπου εργάζονται περίπου 800 άτομα στη νυχτερινή βάρδια, όπως δήλωσε ένας υπάλληλος της εταιρείας στο The Kyiv Independent.

«Ήταν μια κανονική πολιτική επιχείρηση, που υποστηριζόταν από αμερικανικές επενδύσεις και παρήγαγε είδη καθημερινής χρήσης, όπως καφετιέρες. Ωστόσο, ήταν επίσης στόχος των Ρώσων. Αυτό είναι πολύ ενδεικτικό», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι Ρώσοι πραγματοποίησαν αυτή την επίθεση σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα, σαν να μην υπάρχουν παγκόσμιες προσπάθειες για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Αυτό απαιτεί αντίδραση. Ακόμα δεν υπάρχει κανένα σημάδι από τη Μόσχα ότι πραγματικά σκοπεύουν να συμμετάσχουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο. Χρειάζεται πίεση. Ισχυρές κυρώσεις, ισχυροί δασμοί», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Last night, the Russian army set one of its insane anti-records. They targeted civilian infrastructure facilities, residential buildings, and our people.



Several cruise missiles were lobbed against an American-owned enterprise in Zakarpattia. It was a regular civilian business,… pic.twitter.com/CQLSQls4Oq — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 21, 2025

Συνομιλία Μακρόν - Ερντογάν

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι συνομιλίες γύρω από τις διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό.

Η Τουρκία διεκδικεί ρόλο διαπραγματευτή και αυτό γίνεται σαφές από τις «κινήσεις» του ίδιου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Την Πέμπτη (21/8) έγινε γνωστό ότι ο Ερντογάν επικοινώνησε με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν , και δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει κάθε είδους προσπάθεια για ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Η συνομιλία κάλυψε τις διμερείς σχέσεις, την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την κατάσταση στη Γάζα και διάφορες περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε επίσης τη δέσμευση της Τουρκίας να ενισχύσει τη συνεργασία με τη Γαλλία, ιδίως στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας.

«Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη της συνεργασίας με τη Γαλλία και θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την προώθηση των σχέσεων σε πολλούς τομείς, ιδίως στην αμυντική βιομηχανία», δήλωσε ο Ερντογάν.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συζητήσουν λεπτομέρειες σχετικά με θέματα που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, υποδηλώνοντας τη συνεχιζόμενη διπλωματική συνεργασία μεταξύ των δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Τούρκος πρόεδρος τις προηγούμενες ημέρες επικοινώνησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και με τον Μαρκ Ρούτε.