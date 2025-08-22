Ουκρανία «ώρα μηδέν»: «Μέσα σε 2 εβδομάδες θα ξέρουμε τι θα γίνει» λέει ο Τραμπ - Τι ζητά ο Πούτιν

Ραγδαίες φαίνεται πως θα είναι οι εξελίξεις στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες με τις εξελίξεις να «τρέχουν» μετά τις συναντήσεις που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με Πούτιν στην Αλάσκα και Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα έχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις προοπτικές της συμφωνίας για ειρήνη.

«Θα έλεγα ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Μετά, θα χρειαστεί ίσως να υιοθετήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παραγωγό Τοντ Στάρνες, όταν εκείνος τον ρώτησε εάν θα υπάρξει ειρήνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο Τραμπ συναντήθηκε την περασμένη Παρασκευή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα και τη Δευτέρα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον. Αμέσως μετά ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει μια διμερή συνάντηση των δύο ηγετών και μια τριμερή, με τη συμμετοχή και του ιδίου, αμέσως μετά. Ο Πούτιν φαίνεται ότι έχει δεχτεί αυτή τη συνάντηση, την οποία αρνιόταν μέχρι τώρα. Όμως δεν έχει συμφωνηθεί προς το παρόν ούτε η τοποθεσία, ούτε το πότε θα γίνει.

Νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή (22/8) ο Ζελένσκι είπε ότι «τα σήματα που στέλνει η Ρωσία» υποδηλώνουν ότι προσπαθεί να αποφύγει μια διμερή συνάντηση. Την περασμένη νύχτα η Μόσχα εξαπέλυσε άλλη μια μαζική επίθεση στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας 574 drones και 40 πυραύλους, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Τι ζητάει ο Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου

Τρεις προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θέτει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters που επικαλείται πηγές από το Κρεμλίνο.

Το συγκεκριμένο πλαίσιο είχε γίνει γνωστό και στο παρελθόν, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιαστεί από τον Λευκό Οίκο ούτε από το ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Πούτιν ζητά από την Ουκρανία:

Να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς

Να εγκαταλείψει τα σχέδια ένταξης στο ΝΑΤΟ

Να παραμείνει ουδέτερη και να αποκλείσει την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στη χώρα

Οι πηγές επισήμαναν ότι παραμένει αβέβαιο για τη Μόσχα αν η Ουκρανία θα αποδεχθεί την παραχώρηση των εδαφών του Ντονμπάς και προειδοποίησαν ότι, σε περίπτωση άρνησης, ο πόλεμος θα συνεχιστεί.

Ο «γρίφος» της συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι

Σύμφωνα με τις πηγές, η σύνοδος στην Αλάσκα άνοιξε τη μεγαλύτερη προοπτική για ειρήνη από την αρχή του πολέμου, καθώς για πρώτη φορά συζητήθηκαν συγκεκριμένα οι όροι της Ρωσίας και ο Πούτιν έδειξε διάθεση υποχώρησης.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος για ειρήνη –για συμβιβασμό. Αυτό ήταν το μήνυμα που μεταφέρθηκε στον Τραμπ», είπε μία από τις πηγές. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν η Ουκρανία θα δεχθεί να παραδώσει το υπόλοιπο Ντονμπάς, καθώς και αν οι ΗΠΑ θα αναγνωρίσουν εδάφη που κατέχει η Ρωσία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, αν η Ουκρανία δεν δεχτεί, τότε ο πόλεμος θα συνεχιστεί.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να τερματίσει τη «σφαγή» και να μείνει στην ιστορία ως «ειρηνοποιός». Είπε ότι ξεκίνησε διαδικασία συνάντησης του Ρώσου και του Ουκρανού ηγέτη, η οποία θα ακολουθηθεί από τριμερή σύνοδο με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να τελειώσει αυτό», δήλωσε δίπλα στον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο. «Νιώθω σιγουριά ότι θα βρούμε λύση».