Τραμπ: Τις επόμενες δύο εβδομάδες θα ξέρουμε αν θα υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία

Το χρονικό περιθώριο για την επίτευξη της ειρήνης στην Ουκρανία έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε ραδιοοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για δύο εβδομάδες, διάστημα μέσα στο οποίο θα ξέρει περισσότερα για τις πιθανότητες ειρήνευσης στην Ουκρανία.

«Θα έλεγα ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Μετά, θα χρειαστεί ίσως να υιοθετήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση», είπε χαρακτηριστικά σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παραγωγό Τοντ Στάρνες, όταν εκείνος τον ρώτησε εάν θα υπάρξει ειρήνη.

Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Άγνωστη η τοποθεσία και ο χρόνος της τριμερούς

Ο Τραμπ συναντήθηκε την περασμένη Παρασκευή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα και την Δευτέρα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον. Αμέσως μετά ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει μια διμερή συνάντηση των δύο ηγετών και μια τριμερή, με τη συμμετοχή και του ιδίου, αμέσως μετά.

Ο Πούτιν φαίνεται ότι έχει δεχτεί αυτή τη συνάντηση, την οποία αρνιόταν μέχρι τώρα. Όμως δεν έχει συμφωνηθεί προς το παρόν ούτε η τοποθεσία, ούτε το πότε θα γίνει.

Ζελένσκι: Κατηγορεί τη Ρωσία ότι αποφεύγει τη συνάντηση

Νωρίτερα την Πέμπτη ο Ζελένσκι είπε ότι «τα σήματα που στέλνει η Ρωσία» υποδηλώνουν ότι προσπαθεί να αποφύγει μια διμερή συνάντηση. «Επί του παρόντος, τα σήματα που στέλνει η Ρωσία είναι πολύ απλά, για να είμαι ειλικρινής, απρεπή. Προσπαθούν να αποφύγουν την ανάγκη της διοργάνωσης μιας συνάντησης», σημείωσε.

Την περασμένη νύχτα η Μόσχα εξαπέλυσε άλλη μια μαζική επίθεση στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας 574 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 40 πυραύλους, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.