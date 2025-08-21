«Είμαστε έτοιμοι»: Ανοιχτός ο Ζελένσκι σε τετ α τετ με Πούτιν - Οι κόκκινες γραμμές και ο... Όρμπαν

Σε διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται η κατάσταση γύρω από την συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν για τον τερματισμό της πολεμικής σύρραξης, με τον Ουκρανό να κάνει γνωστό την Τετάρτη (20/8) πως το Κίεβο είναι έτοιμο για συνομιλίες αλλά μετά τον προσδιορισμό των βασικών αξόνων μιας συμφωνίας σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας.

«Θέλουμε να επιτύχουμε μία συνεννόηση για την δομή των εγγυήσεων ασφαλείας μέσα σε επτά έως δέκα ημέρες. Και με βάση αυτόν τον κοινό τόπο, έχουμε την πρόθεση να οργανώσουμε μία τριμερή συνάντηση» στην οποία θα συμμετέχει και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ όπως διευκρίνισε.

«Απάντησα αμέσως σε πρόταση για διμερή συνάντηση: είμαστε έτοιμοι. Αλλά τι θα γίνει αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι;», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πρόσθεσε ότι «αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι, θα θέλαμε να δούμε μία ισχυρή αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν είναι σαφές ποιες υποχωρήσεις θα ήταν πρόθυμη να κάνει η Μόσχα αναφέροντας πως «για να συζητήσουμε τι θέλει να κάνει η Ουκρανία, ας ακούσουμε πρώτα τι θέλει να κάνει η Ρωσία. Δεν το ξέρουμε αυτό».

Στα... χέρια του Τραμπ ο Όρμπαν - «Όχι» σε συνάντηση στην Βουδαπέστη

Σχετικά με την Βουδαπέστη ως προτεινόμενο τόπο για την διεξαγωγή συνομιλιών ανάμεσα στο Κίεβο και την Μόσχα ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι είναι «προβληματική» και ανέφερε την Ελβετία, την Αυστρία ή την Τουρκία ως εναλλακτικές.

Θεωρούμε ότι είναι σωστό συνάντηση να γίνει σε μία ουδέτερη Ευρώπη. Η διεξαγωγή της στην Βουδαπέστη «δεν είναι εύκολη» δεδομένης της προσέγγισης ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Ρωσία, εξήγησε ο ουκρανός πρόεδρος προσθέτοντας ότι έχει αποκλείσει την επιλογή της Μόσχας.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι υποστήριξε επίσης ότι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να πείσει τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν να σταματήσει μπλοκάρει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ζήτησα από τον πρόεδρο Τραμπ η Βουδαπέστη να σταματήσει να μπλοκάρει την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε ότι η ομάδα του θα ασχοληθεί με το θέμα», εξηγεί.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία συγκεντρώνει δυνάμεις στην κατεχόμενη ζώνη της Ζαπορίζια στην νότια Ουκρανία εν όψει πιθανής επίθεσης, όπως προειδοποίησε ο Ουκρανός. «Ζαπορίζια: η συγκέντρωση δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε στην ομάδα των δημοσιογράφων διευκρινίζοντας ότι η Μόσχα μεταφέρει στην ζώνη αυτή τις δυνάμεις της από την περιοχή του Κουρσκ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ