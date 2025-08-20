NATO: Συνάντηση των αρχηγών στρατού όλων των χωρών για την Ουκρανία - «Πυρετός» για τις εγγυήσεις

Τηλεδιάσκεψη των αρχηγών των γενικών επιτελείων των χωρών του NATO με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη (20/8), στο πλαίσιο των συνομιλιών ανάμεσα στους συμμάχους του Κιέβου για τις εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση συμφωνίας ειρήνης με την Μόσχα.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο την εντατικής διπλωματικής κινητοποίησης που ακολουθεί τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Χθες ο Τραμπ δήλωσε έτοιμος για την παροχή αεροπορικής στρατιωτικής υποστήριξης ως εγγύησης ασφαλείας στην Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ρωσία, αποκλείοντας πάντως το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο ουκρανικό έδαφος, αποστολή που καλούνται να αναλάβουν οι ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας.

«Είναι έτοιμοι να στείλουν δυνάμεις επί τόπου», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News αναφερόμενος στους ηγέτες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, τους οποίους είχε υποδεχθεί στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα (18/8), συνάντηση στην οποία συμμετείχε και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Φωτό: Reuters

Η Ρωσία προειδοποίησε ότι τυχόν ειρηνευτική διευθέτηση θα πρέπει να εγγυάται την «ασφάλειά» της και την ασφάλεια των ρωσόφωνων της Ουκρανίας, έναν από τους λόγους που επικαλέστηκε το Κρεμλίνο για να εισβάλει τον Φεβρουάριο του 2022 στην Ουκρανία.

«Πόρτα» Ζελένσκι σε συνάντηση στη Μόσχα

Ολοι οι συμμετέχοντες στις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αποδεχθεί επί της αρχής μία συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τρεις πηγές, ο Πούτιν πρότεινε σε τηλεφώνημα με τον Τραμπ το βράδυ της Δευτέρας να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο στην Μόσχα, κάτι που ο Ζελένσκι αρνήθηκε.

Φωτό: Reuters

Στρατό στο Κίεβο σχεδιάζουν να στείλουν οι Ευρωπαίοι

Χθες, ο συνασπισμός των προθύμων, στον οποίο συμμετέχουν περί τις 30 χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, συνεδρίασε υπό τη αιγίδα του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, για να συζητήσει τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Ουάσινγκτον.

Ευρωπαϊκές και αμερικανικές ομάδες σχεδιασμού θα έλθουν σε επαφή τις προσεχείς ημέρες για να προετοιμάσουν την ανάπτυξη δύναμης διασφάλισης αν τερματισθούν οι εχθροπραξίες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κιρ Στάρμερ.

Φωτό: Reuters

Αυτό το σχέδιο έρχεται να απαντήσει στο φόβο του Κιέβου ότι, ακόμη και μετά την επίτευξη συμφωνίας, η Μόσχα θα ξαναεπιχειρήσει εισβολή.

Την ίδια απειλή φαίνεται ότι επικαλείται και ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε χθες ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας» που «χρειάζεται να συνεχίσει να τρώει» για την «επιβίωσή του». Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από τους Ευρωπαίους να μην είναι αφελείς μπροστά σε μία Ρωσία που θα είναι «διαρκώς μία αποσταθεροποιητική δύναμη».

«Από το 2007-2008 (όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Γεωργία), ο πρόεδρος Πούτιν σπανίως τήρησε τις δεσμεύσεις του. Υπήρξε διαρκώς μία δύναμη αποσταθεροποίησης. Και επιδίωξε την αναθεώρηση του συνοριακού καθεστώτος για να επεκτείνει την δύναμή του», δήλωσε σε συνέντευξή του στο δίκτυο LCI, ο Εμανουέλ Μακρόν. «Η Ρωσία έχει εξελιχθεί σε διαρκή δύναμη αποσταθεροποίησης και εν δυνάμει απειλή για πολλούς από μας», πρόσθεσε.