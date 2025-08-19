Λευκός Οίκος: «Δείχνει» Βουδαπέστη για την τριμερή - Ο Ρούμπιο επικεφαλής στις εγγυήσεις ασφαλείας

Η Βουδαπέστη βρίσκεται μέσα στις επικρατέστερες επιλογές του Λευκού Οίκου για τις συνομιλίες μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το Politico, που επικαλείται αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς και ένα πρόσωπο κοντά στην κυβέρνηση, ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει την πιθανή τριμερή συνάντηση των προέδρων της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ, στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, ως το επόμενο βήμα στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολυετούς πολέμου.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ προετοιμάζεται για τη σύνοδο κορυφής υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με τον Τραμπ ήδη από την πρώτη του θητεία.

Ενώ η Μυστική Υπηρεσία συχνά εξετάζει πολλαπλές τοποθεσίες και ο τελικός τόπος διεξαγωγής μπορεί να αλλάξει, η Βουδαπέστη αναδεικνύεται ως η πρώτη επιλογή για τον Λευκό Οίκο, επισημαίνει το Politico.

Η πρόταση Πούτιν

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας που είχε ο Πούτιν με τον Τραμπ τη Δευτέρα, την ώρα μάλιστα που οι Ευρωπαίοι βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο, ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε να μεταβεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Μόσχα για τις διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είπαν στον Αμερικανό πρόεδρο ότι η επιλογή μιας συνάντησης στη Μόσχα «δεν φαίνεται να είναι καλή ιδέα», διευκρίνισε μια διπλωματική πηγή που πρόσκειται στις συζητήσεις.

Από την άλλη, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, προώθησε τη Γενεύη ως ιδανικό σημείο συνάντησης.

Vladimir Putin briefly suggested in a phone call with Donald Trump on Monday that he could host a potential one-on-one meeting with Ukraine’s Volodymyr Zelenskyy in Russia, according to officials familiar with the call.https://t.co/mVryJmV8cZ — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) August 19, 2025

Γιατί δεν συλλαμβάνεται ο Πούτιν

Για να μην μείνει εκτός ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών υποσχέθηκε «ασυλία» στον Πούτιν αναφορικά με το εκκρεμές ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου.

Ωστόσο, η ελβετική κυβέρνηση έχει θεσπίσει από πέρυσι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους προβλέπεται η παραχώρηση ασυλίας σε πρόσωπα με διεθνές ένταλμα σύλληψης, μόνο στην περίπτωση που συμμετέχουν σε ειρηνευτικές διασκέψεις και όχι για ιδιωτικές επισκέψεις.

«Δυσάρεστη» για τους Ουκρανούς η επιλογή της Ουγγαρίας

Η Ουγγαρία θα ήταν μια δυσάρεστη επιλογή για την Ουκρανία, καθώς θυμίζει το Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994, στο οποίο οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία υποσχέθηκαν να υποστηρίξουν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και τον σεβασμό των συνόρων της Ουκρανίας σε αντάλλαγμα για την παραίτηση από τα πυρηνικά της όπλα. Η επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία το 2014 απέδειξε ότι η συμφωνία ήταν άνευ σημασίας, καθώς κανένας από τους υπογράφοντες δεν παρείχε στρατιωτικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις.

According to the Budapest Memorandum of 1994, Ukraine gave up its nuclear weapons in exchange of never being invaded by Russia, USA, and UK. pic.twitter.com/4O9nOiWPQ6 — Historic Vids (@historyinmemes) August 8, 2025

Ο ρόλος του Ρούμπιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες συνέστησαν κοινή επιτροπή, η οποία επιφορτίζεται με την ευθύνη της επεξεργασίας της πρότασης για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, ενδεχομένως με αμερικανική αεροπορική υποστήριξη.

Επικεφαλής της επιτροπής τέθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά σ’ αυτή συμμετέχουν σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από την Ουκρανία και τις ευρωπαϊκές χώρες.

«Στις επόμενες μέρες όλοι θα εργάζονται από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου πάνω στις εγγυήσεις ασφαλείας. Μπορεί στα τέλη της εβδομάδας να έχουμε μια σαφή αρχιτεκτονική» δήλωσε στον ιστότοπο ουκρανική πηγή.

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, τόνισε ότι «ο πρόεδρος έχει σαφώς δηλώσει πως Αμερικανοί στρατιώτες δεν θα βρεθούν στο μέτωπο στην Ουκρανία, όμως μπορούμε σίγουρα να βοηθήσουμε στον συντονισμό και ενδεχομένως να παράσχουμε άλλα μέσα εγγυήσεων ασφαλείας στους Ευρωπαίους συμμάχους μας».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας, γράφει ο ιστότοπος Axios υπήρξαν το κύριο θέμα των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ζελέσνκι και τους Eυρωπαίους ηγέτες, σύμφωνα με τις πληροφορίες του εν λόγω ιστοτόπου, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο να «είναι ρεαλιστής» και να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας για να συζητήσουν τα εδαφικά ζητήματα.

Κι αν ο Πούτιν δεν είναι ποτέ έτοιμος για τη συνάντηση;

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, μεταξύ του Τραμπ, των Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι, η απόφαση για συνάντηση του Ρώσου και του Ουκρανού προέδρου ήταν ομόφωνη. Στη συνέχεια, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ ενημέρωσε για την τηλεφωνική συνομιλία του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Πούτιν. «Συζητήθηκε η ιδέα ότι θα ήταν σκόπιμο να μελετηθεί η δυνατότητα βελτίωσης του επιπέδου των εκπροσώπων της ρωσικής και της ουκρανικής πλευράς», είπε. Στην ορολογία του Κρεμλίνου, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου έτοιμοι, και ίσως να μην είναι ποτέ, επισημαίνει το CNN σε ανάλυσή του. Και αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη.

Πρόκειται για έναν πόλεμο που ξεκίνησε με τον Πούτιν να αναγνωρίζει μονομερώς ένα τμήμα της ουκρανικής επικράτειας (τις αυτοαποκαλούμενες Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ) ως ανεξάρτητο, χαρακτηρίζοντάς το «ιστορικά εδάφη μας». Ο Πούτιν έχει υποστηρίξει ότι η Ουκρανία είναι «αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας, του πολιτισμού και του πνευματικού χώρου [της Ρωσίας]» και ότι η αποχώρησή της από τη Ρωσία αποτελεί ιστορικό λάθος.

Το Κρεμλίνο δεν κάνει καμία προσπάθεια να κρύψει την περιφρόνησή του για τον Ζελένσκι. Όχι μόνο αμφισβητεί συστηματικά τη νομιμότητα του Ουκρανού ηγέτη, επικεντρώνοντας την προσοχή του στην αναβολή των εκλογών στην Ουκρανία λόγω του στρατιωτικού νόμου, αλλά και στο τελευταίο μνημόνιο «ειρήνης» απαιτεί από την Ουκρανία να διεξαγάγει εκλογές πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε τελικής ειρηνευτικής συνθήκης.

Ο Πούτιν και άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι σπάνια αναφέρονται στον Ζελένσκι με το όνομά του, προτιμώντας αντίθετα το καυστικό προσωνύμιο «το καθεστώς του Κιέβου». Και μην ξεχνάτε ότι ήταν ο Ζελένσκι που ταξίδεψε στην Τουρκία για τις πρώτες άμεσες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στα μέσα Μαΐου, μόνο για να στείλει ο Πούτιν μια αντιπροσωπεία με επικεφαλής έναν συγγραφέα ιστορικών βιβλίων.

Ο Πούτιν έχει ήδη πετύχει αυτό που ήθελε: μια διμερή συνάντηση με τον Τραμπ, έναν ηγέτη που θεωρεί ίσο του. Η συνάντηση με τον Ζελένσκι θα ήταν, στα μάτια του, ασυμβίβαστη με την κοσμοθεωρία του και τους πολεμικούς του στόχους, σχολιάζει το CNN.