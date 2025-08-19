Ευρωπαίοι στα «άδυτα» των καπέλων MAGA και η «διπλωματία του γκολφ»

Ένα απρόσμενο δώρο φαίνεται πως προσέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Πρόκειται για ένα μπαστούνι του γκολφ, το οποίο ανήκε σε έναν βετεράνο πολέμου. Η ουκρανική προεδρία ανακοίνωσε σήμερα ότι «ο πρόεδρος της Ουκρανίας προσέφερε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ένα μπαστούνι του γκολφ που του είχε δώσει ο λοχίας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Κοστιάντιν Καρτάβτσεφ».

Ο Ουκρανός αξιωματικός ακρωτηριάστηκε στο πόδι τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής, διευκρινίζει το δελτίο Τύπου και χρησιμοποίησε το γκολφ ως ένα μέσο αποκατάστασης.

Ο στόχος του Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι βρήκε την ευκαιρία να προσφέρει το μπαστούνι αυτό στον Τραμπ στο περιθώριο μιας κοινής συνάντησης με Ευρωπαίους ηγέτες που ήρθαν στην Ουάσιγκτον για να στηρίξουν την Ουκρανία, με σκοπό να προωθηθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, ύστερα από τρία χρόνια πολέμου.

Η αντίδραση του Τραμπ

Σύμφωνα με την ουκρανική προεδρία, ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το δώρο, ευχαριστώντας τον Ουκρανό βετεράνο και έδωσε στον Ζελένσκι «τα συμβολικά κλειδιά του Λευκού Οίκου».

WATCH: President Trump received a touching gift engraved golf putter from a Ukrainian soldier who found solace in the game after losing his leg fighting off Russian invaders. pic.twitter.com/hvF0UWvWX2 — Caitlin Doornbos (@CaitlinDoornbos) August 19, 2025

Αυτή η εγκάρδια συνάντηση αντιπαραβάλλεται με εκείνη του Φεβρουαρίου, όταν ο πρόεδρος Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιδίωξαν να ταπεινώσουν δημοσίως τον Ουκρανό ηγέτη.

Σε ένα βίντεο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο σύλλογος United by Golf Club, στην οποία είναι μέλος ο Κοστιάντιν Καρτάβτσεφ, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στον Ουκρανό βετεράνο, ευχαριστώντας τον για το δώρο του, ένα «πάτερ», δηλαδή ένα μπαστούνι που επιτρέπει ελαφριά χτυπήματα, προκειμένου να μπει η μπάλα στην τρύπα.

«Είναι φανταστικό. Κατασκευάστηκε με πολλή αγάπη και εσείς μου το προσφέρατε με πολλή αγάπη», λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσα από το Οβάλ Γραφείο, κρατώντας το μπαστούνι. «Θα το χρησιμοποιώ κάθε φορά που θα κάνω ένα ελαφρύ χτύπημα (putt). Θα σας σκέφτομαι», διαβεβαίωσε.

«Η χώρα σας είναι μια μεγάλη χώρα. Θα προσπαθήσουμε να την επαναφέρουμε, να τη βοηθήσουμε. Και ο πρόεδρός σας εργάζεται πολύ, πολύ σκληρά για το κάνει αυτό», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Κάτω από το βίντεο, ο σύλλογος έγραψε πως χάραξε στο μπαστούνι την εξής φράση: «Let's putt peace together!», ένα λογοπαίγνιο στα αγγλικά που συνδυάζει το να βάλει κανείς μια μπάλα μέσα σε μια τρύπα και «να επιτύχουμε μαζί την ειρήνη».

Η διπλωματία «του γκολφ»

Το γκολφ είναι το αγαπημένο άθλημα του Αμερικανού προέδρου, που περνά σημαντικό χρόνο στα γήπεδά του.

«Η διπλωματία του γκολφ» είναι ήδη σήμα κατατεθέν του, καθώς δεν διστάζει να υποδεχθεί τους ομολόγους του στα πολυτελή θέρετρά του γκολφ, στις ΗΠΑ ή αλλού.

Τον Ιούλιο, στο κλαμπ του στο Τέρνμπερι, στη Σκωτία, ο Αμερικανός ηγέτης σύναψε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μια εμπορική συμφωνία για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, προτού συναντηθεί κατόπιν με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ στον ίδιο χώρο.

Ευρωπαίοι ηγέτες στα «άδυτα» των MAGA

Ο Τραμπ διέκοψε τις συζητήσεις για την Ουκρανία για να βάλει τους ηγέτες του κόσμου να θαυμάσουν τη συλλογή καπέλων MAGA που σχεδίασε για να τρολάρει τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ έδειξε στον Μακρόν και τον Ζελένσκι τη συλλογή καπέλων MAGA που διαθέτει, τα οποία εκθέτει σε δύο ράφια κάτω από έναν κρυστάλλινο πολυέλαιο.

Η Μάργο Μάρτιν, ειδική βοηθός του προέδρου και σύμβουλος επικοινωνίας, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του Τραμπ που δείχνει στον Ζελένσκι και στον Μακρόν ένα κόκκινο καπέλο του μπέιζμπολ με την επιγραφή «4 More Years».

President @realDonaldTrump showing President Zelenskyy and President Macron his 4 More Years hat 🤣🇺🇸 pic.twitter.com/c7dhAkZMuF — Margo Martin (@MargoMartin47) August 19, 2025

Στο ίδιο ράφι, στοίβες από κόκκινα, λευκά και μαύρα καπέλα έγραφαν «Trump 2028», «Ο Τραμπ είχε δίκιο για όλα» και «Κόλπος της Αμερικής».

Ο πρόεδρος και οι υποστηρικτές του έχουν εκφράσει την ιδέα να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία, παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα περιορίζει ρητά τους προέδρους σε δύο θητείες. Η φωτογραφία φαίνεται να δείχνει τον Ζελένσκι να κοιτάζει με προσήλωση τα καπέλα.

Η παρέκκλιση με το καπέλο MAGA ήταν μια ακόμη απόδειξη για κάτι που ο Ουκρανός ηγέτης έμαθε κατά την τελευταία καταστροφική επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο: ότι ο Τραμπ προτιμά να κρατάει τα πράγματα σε χαλαρό κλίμα.

Τον Φεβρουάριο, ο Ζελένσκι αναστάτωσε τον Τραμπ προσπαθώντας να του δείξει φωτογραφίες τραυματισμένων Ουκρανών. Η συνάντηση έληξε με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο JD Vance να επιπλήττουν τον Ζελένσκι και να τον διώχνουν από τον Λευκό Οίκο.