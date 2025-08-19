«Τοπίο στην ομίχλη» η συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι: Ο Ρούμπιο την ετοιμάζει, ο Λαβρόφ υπεκφεύγει

Ένα από τα βαριά «χαρτιά» που κραδαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ ως επιτυχία στις διαπραγματευτικές του προσπάθειες για την ειρήνη στην Ουκρανία, τις τελευταίες ημέρες, είναι η προετοιμασία μίας τριμερούς συνάντησης μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του ίδιου του Αμερικανού προέδρου, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ μετά τη ρωσική εισβολή το 2022 και σηματοδοτεί ένα ιστορικό βήμα εφόσον γίνει πραγματικότητα.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε ξανά στο ζήτημα της τριμερούς συνόδου κατά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι και τους κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο την Δευτέρα (18/8), με την ευρωπαϊκή ηγεσία μάλιστα να τάσσεται με θέρμη υπέρ ενός τέτοιου ενδεχομένου.

Μάλιστα, μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πούτιν το βράδυ -που ακολούθησε τη σύνοδο με τους Ευρωπαίους- ο Τραμπ έσπευσε να δηλώσει ότι η τριμερής μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι βρίσκεται πια σε φάση «προετοιμασίας».

Ήδη έχει ξεκινήσει συζήτηση για το πού θα μπορούσε να φιλοξενηθεί μια τέτοια ιστορική συνάντηση. Ο Μακρόν πρότεινε την Γενεύη και την Ελβετία να διεκδικεί ρόλο, λέγοντας ότι μπορεί να προσφέρει άσυλο στον Πούτιν, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Άλλες πληροφορίες πάλι, θέλουν την Ουγγαρία του -φιλικού προς τον Πούτιν – Βίκτορ Όρμπαν, να θέτει υποψηφιότητα ως τόπος διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης.

Ρούμπιο: Ο Πούτιν έχει συμφωνήσει στην τριμερή

Μιλώντας την Τρίτη (19/8) στο Fox News, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο ήταν ακόμα πιο ξεκάθαρος.

«Μόνο το γεγονός ότι ο Πούτιν λέει, ναι, θα συναντηθώ με τον Ζελένσκι - αυτό είναι μεγάλο θέμα», τόνισε ο Ρούμπιο, διασαφηνίζοντας για πρώτη φορά ότι ο Πούτιν έχει συμφωνήσει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Δεν λέω ότι θα φύγουν από εκείνο το δωμάτιο ως καλύτεροι φίλοι. Δεν λέω ότι θα φύγουν από εκείνο το δωμάτιο με μια ειρηνευτική συμφωνία. Αλλά νομίζω πως το γεγονός είναι ότι οι άνθρωποι τώρα μιλάνε μεταξύ τους, αυτό δεν συνέβαινε για τρεισήμισι χρόνια. Ήταν ένας αδιέξοδος πόλεμος θανάτου και καταστροφής», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Λαβρόφ: «Οι επαφές πρέπει να προετοιμάζονται με προσοχή»

Από την πλευρά του Κρεμλίνου, ωστόσο, κανένας δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής ότι μια τέτοια συνάντηση βρίσκεται στα «σκαριά». Αξιωματούχοι της Μόσχας κάνουν λόγο μόνο για «αναβάθμιση» στο επίπεδο των συζητήσεων, χωρίς κανείς να αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να διεξαχθούν στο κορυφαίο επίπεδο μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.

Άλλωστε, χρειάζεται να ληφθεί υπόψη ότι η ρωσική πλευρά αμφισβητεί πάγια τη νομιμοποίηση του Ουκρανού πρέδρου να ηγηθεί μιας διαπραγμάτευσης για την ειρήνη και να υπογράψει μια σχετική συμφωνία, με το επιχείρησημα ότι η πενταετής θητεία του έχει λήξει και δεν έχει προχωρήσει σε εκλογές. Μία θεσμική ερμηνεία που το Κίεβο βέβαια απορρίπτει, λέγοντας ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε καθεστώς πολέμου.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ. Φωτό: Reuters

Η Μόσχα, μέχρι στιγμής ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από μία τέτοια θέση για τον Ζελένσκι.

Σε δηλώσεις του σήμερα Τρίτη (19/8), τις οποίες μεταφέρει το CNN, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος και αρνήθηκε να δεσμευτεί για συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, χωρίς ωστόσο να αποκλείει αναβάθμιση των συνομιλιών.

«Οποιεσδήποτε επαφές που αφορούν κορυφαίους αξιωματούχους πρέπει να προετοιμάζονται με τη μέγιστη προσοχή», αρκέστηκε να πει ο Λαβρόφ, όταν ρωτήθηκε για το ζήτημα της τριμερούς συνάντησης.

«Δεν αρνούμαστε καμία μορφή εργασίας - ούτε διμερή ούτε τριμερή», τόνισε ο Λαβρόφ, χωρίς όμως να δεσμευτεί για κάτι.