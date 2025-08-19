«Και ο Πούτιν ήταν στον Λευκό Οίκο»: Οι 3 στιγμές που φάνηκε η επιρροή του Ρώσου προέδρου στον Τραμπ

Όλα τα βλέμματα του πλανήτη ήταν στραμμένα χθες στον Λευκό Οίκο όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ στη συνέχεια συμμετείχαν και Ευρωπαίοι ηγέτες. Μόνο ο Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται πως έλειπε από την κρίσιμη αυτή συνάντηση. Ή μήπως όχι;

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Sky Νews, αν και ο Ρώσος πρόεδρος δεν ήταν παρών στον Λευκό Οίκο, η επιρροή του ήταν αναμφίβολα εκεί, καθώς έμοιαζε να κυριαρχεί στη σκέψη και τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον Ivor Bennett, ανταποκριτή του Sky News στη Μόσχα, τρία ήταν τα κεντρικά σημεία που ανέδειξαν την επιρροή αυτή:

Η απόφαση για εκεχειρία

Στο Οβάλ Γραφείο, μπροστά στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν νομίζω πως χρειάζεστε κατάπαυση του πυρός». Αυτό σήμαινε μια εντυπωσιακή αλλαγή πλεύσης, σε αντίθεση με τους προηγούμενους έξι μήνες, όπου το αίτημα για εκεχειρία ήταν βασικό, πλέον φαίνεται ότι βλέπει τη διαδικασία μέσα από την οπτική της Μόσχας.

Η δομή της συνέντευξης

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε η συνέντευξη Τύπου μπροστά στους δημοσιογράφους να γίνει σε μορφή ανοιχτού Q&A – ένα format που ευνοεί τον ίδιο, ενώ ο Ζελένσκι δέχθηκε καταιγιστικές ερωτήσεις, χωρίς να έχει την... πολυτέλεια να μην απαντήσει μετά το «φιάσκο» του περασμένου Φεβρουαρίου.

Όλα αυτά σε καθαρή αναντιστοιχία με όσα έγιναν στην Αλάσκα, όπου ο Πούτιν απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις, ενώ στις κοινές δηλώσεις δεν επετράπησαν να γίνουν ερωτήσεις, πιθανότητα μετά από αίτημα του Ρώσου προέδρου.

Το τηλεφώνημα στον Πούτιν

Η πιο, όμως, προφανή απόδειξη του πόσο «καρφωμένος» ήταν ο Πούτιν στο μυαλό του Αμερικανού προέδρου, ήταν η κίνηση του Τραμπ να τον καλέσει στο τηλέφωνο, ενώ ακόμα η συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι ήταν σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το Sky News, αυτό έδειξε στους παριστάμενους σαν να έπρεπε ο Τραμπ να πάρει πρώτα την άδεια του Πούτιν για να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις.