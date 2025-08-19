Ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε τον τρόπο για να πάει στον Παράδεισο - «Σίγουρα θα κερδίσω μια θέση, αν...»

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να πάει στον Παράδεισο και είναι πεπεισμένος ότι βρήκε τον τρόπο που θα του εξασφαλίσει μια θέση δίπλα στον... Θεό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ελπίζει πως η μεσολάβηση για ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα του εξασφαλίσει μια θέση στον Παράδεισο.



Μιλώντας στο «Fox and Friends» μόλις μία ημέρα μετά τη φιλοξενία στον Λευκό Οίκο των Ευρωπαίων ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η συμβολή του στον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να ωφελήσει και τον ίδιο.

«Αν μπορώ να σώσω 7.000 ανθρώπους την εβδομάδα από το να σκοτωθούν, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά καλό -θέλω να προσπαθήσω να πάω στον Παράδεισο, αν είναι δυνατόν. Ακούω ότι δεν τα πάω καλά μέχρι τώρα. Βρίσκομαι πραγματικά στον πάτο», αστειεύτηκε ο Τραμπ.

«Αλλά αν καταφέρω να πάω στον Παράδεισο, ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία θα είναι ένας από τους λόγους», πρόσθεσε.

"I want to get to heaven."



President Trump makes a humble admission as he pushes to end the war between Ukraine and Russia. pic.twitter.com/r5r0TuUuPM — Fox News (@FoxNews) August 19, 2025

Ο Τραμπ και το Νόμπελ Ειρήνης

Μία από τις προεκλογικές υποσχέσεις του Τραμπ ήταν να μεσολαβήσει για την ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών και να τερματίσει τον πόλεμο που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από τρεισήμισι χρόνια, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Πρόσφατα, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης και πιστεύει ότι το αξίζει για τις προσπάθειές του να βοηθήσει στην άμβλυνση της έντασης μεταξύ αρκετών χωρών.

Αλλά ο τερματισμός μιας από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια θα ήταν μια τεράστια επιτυχία που θα μπορούσε να εξασφαλίσει στον Αμερικανό πρόεδρο το πολυπόθητο βραβείο -ή την πρόσβαση στον Παράδεισο.

Επιδιώκοντας την ειρήνη

Ωστόσο, ο Τραμπ δυσκολεύεται να πείσει τη Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών.



Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για πρώτη φορά από το 2019. Σε μια κατ' ιδίαν συνάντηση στην Αλάσκα, οι δύο ηγέτες άρχισαν να συζητούν τι θα χρειαζόταν για να ξεκινήσει η Ρωσία ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Όπως σημειώνει ο Independent, o Πούτιν έχει καταστήσει σαφές ότι η Μόσχα δεν είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει άμεση κατάπαυση του πυρός -κάτι που έχουν υποστηρίξει και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Τραμπ. Η Ρωσία πιθανότατα θα απαιτούσε επίσης από την Ουκρανία να παραιτηθεί από μέρος της επικράτειάς της σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό της βίας που έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.



Οι συζητήσεις μεταξύ Πούτιν, Τραμπ, Ζελένσκι και άλλων Ευρωπαίων ηγετών είναι πιθανό να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να μεσολαβήσουν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του θανατηφόρου πολέμου.



Ο Τραμπ φαίνεται να έχει κίνητρο να μεσολαβήσει για την ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών -αν όχι για χάρη του κόσμου, για χάρη του εαυτού του.

Ο Τραμπ είναι Χριστιανός και έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι πιστεύει ότι μπορεί να μπει στον Παράδεισο κάνοντας το καλό.



«Αν είμαι καλός, θα πάω στον Παράδεισο και αν είμαι κακός, θα πάω κάπου αλλού, σωστά;» είχε πει ο Τραμπ στο Fox News.