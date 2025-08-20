Η Ουάσιγκτον απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος της Ουκρανίας, αλλά δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να παράσχουν αεροπορική υποστήριξη στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στη χώρα.

Μια ημέρα αφότου ο Τραμπ δεσμεύτηκε για εγγυήσεις ασφαλείας για να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στον Λευκό Οίκο, η πορεία προς την ειρήνη παραμένει αβέβαιη καθώς οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους προετοιμάζονταν να εξετάσουν τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

«Όσον αφορά την ασφάλεια, (οι Ευρωπαίοι) είναι πρόθυμοι να στείλουν ανθρώπους στο έδαφος. Είμαστε πρόθυμοι να τους βοηθήσουμε με διάφορα πράγματα, ειδικά, πιθανώς... αεροπορικώς», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News. Ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Αργότερα, σε συνέντευξη με τον ραδιοφωνικό παρουσιαστή Μαρκ Λέβιν, ο Τραμπ χαρακτήρισε το διαπραγματευτικό του στυλ στην προσπάθειά του να τερματίσει τον πόλεμο ως «πιθανώς ένστικτο περισσότερο παρά διαδικασία».

Μετά τον Λευκό Οίκο μπαράζ βομβαρδισμών από τη Ρωσία

Μετά τη συνάντηση της Δευτέρας (18/8), η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική της επίθεση εδώ και περισσότερο από ένα μήνα στην Ουκρανία, με 270 drones και 10 πυραύλους να εκτοξεύονται, ανέφερε η ουκρανική πολεμική αεροπορία. Το υπουργείο Ενέργειας δήλωσε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην κεντρική περιοχή Πολτάβα, όπου βρίσκεται το μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να μην θέλει τελικά να κάνει συμφωνία, λέγοντας: «Θα μάθουμε για τον Πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες δύο εβδομάδες».

Η φύση της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ήταν ασαφής. Η αεροπορική υποστήριξη θα μπορούσε να λάβει πολλές μορφές, όπως συστήματα πυραυλικής άμυνας ή μαχητικά αεροσκάφη που επιβάλλουν μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, επιβεβαίωσε ότι η αεροπορική υποστήριξη των ΗΠΑ είναι «μια επιλογή και μια πιθανότητα» χωρίς να δώσει καταπάνω λεπτομέρειες. «Ο πρόεδρος έχει δηλώσει οριστικά ότι οι αμερικανικές μπότες δεν θα βρίσκονται στο έδαφος στην Ουκρανία, αλλά σίγουρα μπορούμε να βοηθήσουμε στον συντονισμό και ίσως να παρέχουμε άλλα μέσα εγγυήσεων ασφαλείας στους Ευρωπαίους συμμάχους μας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Αμερικανοί αναλυτές λένε ότι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στη σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε με την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Τραμπ ακολουθεί το... ένστικτο του για μια πιθανή τριμερή συνάντηση

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαιρέτισε τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο ως ένα «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» για τον τερματισμό της πιο θανατηφόρας σύγκρουσης στην Ευρώπη εδώ και 80 χρόνια και την οργάνωση μιας τριμερούς συνάντησης με τον Πούτιν και τον Τραμπ. Η σημερινή θερμή σχέση του Ζελένσκι με τον Τραμπ έρχεται σε έντονη αντίθεση με την καταστροφική συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο.

Ο Τραμπ συζήτησε τη Βουδαπέστη ως τόπο διεξαγωγής μιας συνόδου κορυφής με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν. Η Κωνσταντινούπολη, όπου έχουν συναντηθεί στο παρελθόν αντιπροσωπείες των δύο χωρών, έχει επίσης αναφερθεί ως πιθανή τοποθεσία.

Η Ουγγαρία είναι ένα από τα λίγα ευρωπαϊκά μέρη που ο Πούτιν θα μπορούσε να επισκεφθεί χωρίς φόβο σύλληψης με κατηγορίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, καθώς ο Όρμπαν διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ρώσο ηγέτη. Δεν ήταν σαφές εάν η Ουκρανία θα δεχόταν την Ουγγαρία ως τόπο διεξαγωγής. Η ουδέτερη Ελβετία δήλωσε επίσης ότι θα ήταν έτοιμη να φιλοξενήσει τον Πούτιν για τυχόν ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Βρίσκονται στη διαδικασία προετοιμασίας», είπε ο Τραμπ στον ραδιοφωνικό παραγωγό Λέβιν σχετικά με μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Αλλά ο Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες για το αν θα παρευρισκόταν. «Τώρα νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα αν συναντιόντουσαν χωρίς εμένα... Αν χρειαστεί, θα πάω», είπε. Ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από τον Λέβιν πώς εξισορροπεί τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων μερών, είπε: «Λοιπόν, είναι πιθανώς περισσότερο ένστικτο παρά διαδικασία. Έχω ένστικτο» λέει.