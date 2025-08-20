«Ναι σε αεροπορική βοήθεια, όχι σε στρατιώτες»: Οι υποσχέσεις ΗΠΑ σε Ουκρανία - Πώς αντιδρά η Ρωσία

Οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία πρόθεση να στείλουν αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις στην Ουκρανία, όπως ξεκαθάρισε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ωστόσο δεν απέκλεισε τη δυνατότητα παροχής αεροπορικής υποστήριξης, στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας για την ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Ειδικότερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται πρόθυμες να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν από αέρος. Δεν έδωσε συγκεκριμένες πληροφορίες για τη φύση αυτής της υποστήριξης, ωστόσο είναι πιθανό να περιλαμβάνει είτε αντιαεροπορικά συστήματα είτε αεροσκάφη για την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων.

Αδιευκρίνιστοι οι όροι της ειρηνικής συμφωνίας

Όπως μετέδωσε το Reuters, η αμερικανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε πως η παροχή αεροπορικής υποστήριξης βρίσκεται υπό συζήτηση ως μέρος των πιθανών εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίνα Λέβιτ, σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους για την εξασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας, χωρίς όμως να αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή αυτών των εγγυήσεων.

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων του Τραμπ με μέλη του Κογκρέσου και συμμάχους των ΗΠΑ, συζητήθηκαν εναλλακτικές προσεγγίσεις για την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας καθώς και για την αύξηση της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο. Παράλληλα, υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ αναμένεται να συνεδριάσουν, ώστε να εξετάσουν πιθανές στρατηγικές υποστήριξης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε επίσης τη διεξαγωγή απευθείας συνομιλιών μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με πιθανές τοποθεσίες διεξαγωγής τη Βουδαπέστη ή την Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι, ωστόσο, ξεκάθαρο αν ο ίδιος θα συμμετάσχει άμεσα σε αυτές τις συνομιλίες.

Η στρατηγική της Μόσχας και οι ρωσικές απαιτήσεις

Παρά τις προτάσεις του Τραμπ για συμβολή σε μια ειρηνευτική λύση, αναλυτές θεωρούν πως ο Ρώσος πρόεδρος ενδέχεται να αξιοποιήσει τις διαπραγματεύσεις ως μέσο για να κερδίσει χρόνο, χωρίς να παραιτηθεί από τις εδαφικές του διεκδικήσεις. Η Μόσχα παραμένει κατηγορηματικά αντίθετη στην παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο ουκρανικό έδαφος, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω το πλαίσιο διαπραγμάτευσης.

Σχέδια για εγγυήσεις ασφάλειας προς την Ουκρανία

Σύμφωνα με το Reuters και πηγές από την Ουάσιγκτον, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται ένα πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, μετά τη σχετική δήλωση του Τραμπ για στήριξη της χώρας στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Η συγκεκριμένη δέσμευση έχει προκαλέσει θετικές αντιδράσεις τόσο στο Κίεβο όσο και στην Ευρώπη, αν και παραμένει ασαφές το πώς και υπό ποιους όρους θα υλοποιηθεί. Όπως ανέφεραν πηγές του Πενταγώνου στο Reuters, βρίσκονται σε εξέλιξη στρατιωτικές ασκήσεις και αξιολογήσεις σχετικά με τις μορφές στήριξης που μπορεί να προσφέρει η Ουάσιγκτον, πέραν της απλής αποστολής εξοπλισμού.

Έχει, επίσης, τεθεί προς συζήτηση η πιθανότητα ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος υπό αμερικανική ηγεσία, αλλά εκτός του πλαισίου του ΝΑΤΟ, πρόταση η οποία ενέχει σοβαρούς γεωπολιτικούς κινδύνους, καθώς η Ρωσία έχει ξεκαθαρίσει ότι θεωρεί «αιτία πολέμου» κάθε τέτοια ενέργεια.

Τι προβλέπει η πιθανή αεροπορική στήριξη των ΗΠΑ

Αν και ο Τραμπ απέκλεισε ρητά την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παρασχεθεί αεροπορική υποστήριξη. Αυτό μπορεί να σημαίνει αποστολή μαχητικών αεροσκαφών ή αντιαεροπορικών συστημάτων, καθώς και ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας μέσω επιβολής απαγόρευσης πτήσεων.

Ο ίδιος τόνισε ότι η αμερικανική πολεμική αεροπορία διαθέτει μέσα και τεχνολογία που δεν έχουν στη διάθεσή τους οι Ευρωπαίοι, υπονοώντας ότι μια τέτοια υποστήριξη θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες χωρίς την αποστολή στρατευμάτων στο έδαφος.

Αντιδρά η Μόσχα

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο έχει ξεκαθαρίσει επανειλημμένα πως οποιαδήποτε εμπλοκή ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία, είτε μέσω στρατιωτικής παρουσίας είτε μέσω επιβολής ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, θα θεωρηθεί άμεση απειλή για τη Ρωσία. Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε πως η παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία είναι «μη αποδεκτή».

Εντός της ημέρας, αναμένεται συνάντηση κορυφαίων στρατιωτικών αξιωματούχων του ΝΑΤΟ, με αντικείμενο τη χάραξη στρατηγικής για την περαιτέρω στήριξη του Κιέβου. Ο στρατηγός Άλεξ Γκρινκεβιτς πρόκειται να ενημερώσει τα μέλη της Συμμαχίας για την υφιστάμενη κατάσταση, ενώ παρών στη συνεδρίαση θα είναι και ο αρχηγός των Μικτών Επιτελείων, στρατηγός Δαν Κέιν.

Αβεβαιότητα και κρίσιμες αποφάσεις τους επόμενους μήνες

Παρά την επιθυμία της διεθνούς κοινότητας για ειρηνική επίλυση του πολέμου, οι εξελίξεις δείχνουν ότι η διαπραγματευτική πορεία θα είναι σύνθετη και αβέβαιη. Αναλυτές τονίζουν πως ο κίνδυνος στασιμότητας παραμένει, καθώς κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη δεν επιθυμεί να αναλάβει την ευθύνη για μια ενδεχόμενη αποτυχία της διαδικασίας.

Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες του Τραμπ έχουν προκαλέσει προβληματισμό σε συμμάχους της Ουκρανίας, που φοβούνται πιθανή πίεση για συμβιβασμούς υπέρ της Ρωσίας. Ο ίδιος ανέφερε πως η επιτυχία των συνομιλιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το προσωπικό του «ένστικτο», προαναγγέλλοντας μια δύσκολη και απαιτητική διαπραγμάτευση το προσεχές διάστημα.