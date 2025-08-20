Ερντογάν και Ρούτε συζήτησαν για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συμφώνησαν για τη συμβολή της Τουρκίας στην ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία και για στενή συνεργασία, τονίζοντας τον ρόλο της Τουρκίας ως ενός από τα σημαντικότερα μέλη του ΝΑΤΟ.

Αυτό ανακοίνωσε την Τρίτη, η τουρκική προεδρία, σε ανακοίνωση που εξέδωσε για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο άνδρες.



Σύμφωνα με την Daily Sabah, ο Ρούτε τηλεφώνησε στον Ερντογάν κατά την επιστροφή του από την κρίσιμη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Λευκό Οίκο, σχετικά με τις ειρηνευτικές προσπάθειες στην Ουκρανία.



Οι δύο πλευρές συζήτησαν εφικτές και βιώσιμες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.



Η τηλεφωνική επικοινωνία επικεντρώθηκε στις τελευταίες εξελίξεις και στις προσπάθειες για την εξασφάλιση της ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

«Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε τηλεφώνησε στον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ (Ντόναλντ Τραμπ) και τους ηγέτες της ΕΕ», ανέφερε η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κ. Ρούτε αντήλλαξαν απόψεις και σχετικά με τις εφαρμόσιμες και βιώσιμες εγγυήσεις ασφάλειας» καταλήγει η ανακοίνωση.



Ο Τούρκος Πρόεδρος και ο Ρούτε υπογράμμισαν επίσης τον σημαντικό ρόλο της Άγκυρας στην ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας.

