Θολό τοπίο για την τριμερή: Ο Πούτιν προτείνει συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Μόσχα

Έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση γύρω από το πού θα πραγματοποιηθεί η τριμερής συνάντηση Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι, που όπως έσπευσε να ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται σε φάση «προετοιμασίας».

Ο Μακρόν πρότεινε την Γενεύη και η Ελβετία διεκδικεί ρόλο, λέγοντας ότι μπορεί να προσφέρει άσυλο στον Πούτιν, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Άλλες πληροφορίες πάλι, θέλουν την Ουγγαρία του - φιλικού προς τον Πούτιν – Βίκτορ Όρμπαν, να θέτει υποψηφιότητα ως τόπος διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης.

Ωστόσο, όπως έκανε γνωστό το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση του θέματος, ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε να οργανώσει μια διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Ντόναλντ Τραμπ. «Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες, ανέφερε μία από αυτές τις πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η άμεση απάντηση Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στον Λευκό Οίκο μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, «απάντησε «όχι»», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Putin’s suggestion that Zelenskyy come to Moscow for a meeting is fundamentally unserious and further evidence that he does not want peace pic.twitter.com/xk68Jay5st — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) August 19, 2025

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο Πούτιν έχει δώσει «πράσινο» για την τριμερή συνάντηση. «Μόνο το γεγονός ότι ο Πούτιν λέει, ναι, θα συναντηθώ με τον Ζελένσκι - αυτό είναι μεγάλο θέμα», τόνισε ο Ρούμπιο, διασαφηνίζοντας για πρώτη φορά ότι ο Πούτιν έχει συμφωνήσει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Δεν λέω ότι θα φύγουν από εκείνο το δωμάτιο ως καλύτεροι φίλοι. Δεν λέω ότι θα φύγουν από εκείνο το δωμάτιο με μια ειρηνευτική συμφωνία. Αλλά νομίζω πως το γεγονός είναι ότι οι άνθρωποι τώρα μιλάνε μεταξύ τους, αυτό δεν συνέβαινε για τρεισήμισι χρόνια. Ήταν ένας αδιέξοδος πόλεμος θανάτου και καταστροφής», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Νέες κυρώσεις στο «τραπέζι» των Ευρωπαίων

Η βρετανική κυβέρνηση αποκάλυψε την Τρίτη ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κυρώσεων για να αυξήσουν την πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι η λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων, που συναντήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα, συμφώνησε στο ότι οι ομάδες σχεδιασμού τους θα συναντηθούν με τους ομολόγους τους των ΗΠΑ τις ερχόμενες μέρες για να προωθήσουν τα σχέδια για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Οι ομάδες θα συζητήσουν επίσης σχέδια για «την προετοιμασία της ανάπτυξης δύναμης διαβεβαίωσης εάν οι εχθροπραξίες τερματιστούν», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του γραφείου του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. «Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης πώς θα μπορούσε να ασκηθεί περαιτέρω πίεση –μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων– στον Πούτιν μέχρι να δείξει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει σοβαρή δράση για να τερματίσει την παράνομη εισβολή του», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της έχουν ενθαρρυνθεί αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμβάλουν στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας, αν και η έκταση της οποιασδήποτε βοήθειας δεν ήταν άμεσα σαφής.

Συνάντηση των αρχηγών των γενικών επιτελείων του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

Την Τετάρτη αναμένεται να συναντηθούν οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων του ΝΑΤΟ, προκειμένου να συζητήσουν για την Ουκρανία και τους τρόπους που θα προχωρήσουν, δήλωσε σήμερα στο Reuters ένας Αμερικανός αξιωματούχος και ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος , ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι ο Αμερικανός στρατηγός Νταν Κείν, επικεφαλής του Κοινού Επιτελείου Στρατού, αναμένεται να παραστεί στη συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά τα σχέδια ενδέχεται να αλλάξουν. Το Πεντάγωνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα. Ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ συγκάλεσε τακτική συνάντηση σε επίπεδο αρχηγών γενικών επιτελείων, όπως τη χαρακτήρισε η πηγή.

Ένας διαφορετικός αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ Αλέξους Γκρινκέβιτς θα ενημερώσει τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων για τα αποτελέσματα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόνλαντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα.