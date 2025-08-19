Γιατί η Ολένα Ζελένσκα έγραψε γράμμα στη Μελάνια Τραμπ – Το μήνυμα πίσω από την κίνηση που συγκινεί

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρέδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ μια προσωπική επιστολή της Πρώτης Κυρίας της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα, προς τη Μελάνια Τραμπ. Στόχος της Ζελένσκα ήταν να εκφράσει ευγνωμοσύνη για τη δημόσια στάση της Μελάνιας απέναντι στο πιο ευαίσθητο θέμα του πολέμου: την απαγωγή χιλιάδων ουκρανών παιδιών από τη Ρωσία.

Η επιστολή ήρθε λίγες ημέρες μετά την κίνηση της Μελάνια Τραμπ να στείλει δικό της γράμμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ζητώντας του να «σκεφτεί τα παιδιά». «Κύριε Πούτιν, μπορείτε με μία σας απόφαση να ξαναδώσετε στα παιδιά το γέλιο τους», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «κάθε παιδί ονειρεύεται αγάπη, προοπτική και ασφάλεια».

Why Ukraine's first lady wrote Melania Trump a letter https://t.co/K3uIliPSUB — BBC News (World) (@BBCWorld) August 19, 2025

Σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση, τουλάχιστον 19.500 παιδιά έχουν απαχθεί ή εκτοπιστεί από τις ρωσικές δυνάμεις μετά την εισβολή του 2022, ενώ μόλις 1.500 έχουν καταφέρει να επιστρέψουν. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν και της επιτρόπου του για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κατηγορώντας τους για παράνομη απέλαση ανηλίκων.

Ο Ζελένσκι εξήρε την πρωτοβουλία της Μελάνια λέγοντας πως «η φωνή της έχει σημασία και η φροντίδα της δίνει δύναμη σε αυτή την υπόθεση». Η Ζελένσκα, μέσα από το γράμμα της, θέλησε να αναγνωρίσει ακριβώς αυτό: ότι η δημόσια παρέμβαση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ μπορεί να φωτίσει μια από τις πιο σκοτεινές πλευρές του πολέμου ,το δράμα των χαμένων παιδιών.

Το θέμα της επιστροφής των παιδιών βρίσκεται στο επίκεντρο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Μετά τη συνάντηση Ζελένσκι, Τραμπ και Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έγραψε: «Το ανθρώπινο κόστος αυτού του πολέμου πρέπει να τελειώσει. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε ουκρανόπουλο που απήχθη πρέπει να επιστρέψει στην οικογένειά του».

The human cost of this war must end.



And that means every single Ukrainian child abducted by Russia must be returned to their families.



I thank @POTUS for his clear commitment today to ensuring these children are reunited with their loved ones. pic.twitter.com/bRyS83Sdxr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2025





Η φον ντερ Λάιεν ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη «σαφή δέσμευσή του να διασφαλίσει ότι αυτά τα παιδιά θα επανενωθούν με τους δικούς τους». Ο ίδιος, σε ανάρτησή του, επεσήμανε ότι το ζήτημα των αγνοουμένων παιδιών παγκοσμίως είναι υπόθεση που συγκινεί ιδιαίτερα τη Μελάνια.