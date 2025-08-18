Στιγμές αμηχανίας και χαμόγελα στον Λευκό Οίκο: Ζελένσκι – Τραμπ και η… παρέμβαση της Μελάνια

Με μια απρόσμενη αναφορά στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ξεκίνησε η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο. Ο Ουκρανός πρόεδρος, πριν καν μπει στην ατζέντα της συζήτησης, θέλησε να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τη Μελάνια Τραμπ.



«Πολλά ευχαριστώ στη σύζυγό σας, που υπέγραψε επιστολή στον Πούτιν για τα απαχθέντα παιδιά της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι, αιφνιδιάζοντας τον Αμερικανό πρόεδρο με την προσωπική του αναφορά.



Λίγο αργότερα, ο Ουκρανός ηγέτης έβγαλε από τον φάκελό του μια επιστολή – όχι όμως για τον Τραμπ, αλλά για τη Μελάνια.

«Δεν είναι για εσάς, αλλά για τη σύζυγό σας», είπε με χιούμορ ο Ζελένσκι, προκαλώντας το γέλιο και των δύο ηγετών, σε μια στιγμή που «έσπασε τον πάγο» της επίσημης συνάντησης.

During his meeting with President Trump, Ukrainian President Zelensky shared a letter from his wife for First Lady Melania Trump. Zelensky explained that his wife was very moved by Melania's letter to Vladimir Putin and her concern for children. pic.twitter.com/zOCoP5AekZ — New York Post (@nypost) August 18, 2025

Η συμβολική αυτή κίνηση έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στην πρώτη τους επαφή, με τον Ζελένσκι να επιχειρεί να φέρει στο προσκήνιο όχι μόνο τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου, αλλά και τον ρόλο της ανθρωπιάς και της προσωπικής ευαισθησίας μέσα σε μια γεωπολιτική σκακιέρα που φλέγεται.