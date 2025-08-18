Ζελένσκι: Πόσες φορές είπε «ευχαριστώ» στην συνάντηση με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο

«Έχετε πει έστω μια φορά «ευχαριστώ»;», είχε ρωτήσει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τον Ζελένσκι τον Φεβρουάριο, επιπλήττοντάς τον για την έλλειψη ευγνωμοσύνης για την υποστήριξη που έλαβε από την Ουάσινγκτον.

Τη Δευτέρα ο Ζελένσκι το έκανε, οκτώ φορές για αρχή. Η εναρκτήρια ομιλία του στο Οβάλ Γραφείο ήταν μια σειρά από ευχαριστίες, κυρίως προς τον Τραμπ.

Ας ξεκινήσουμε το μέτρημα...

«Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας, τις προσωπικές σας προσπάθειες να σταματήσετε τις δολοφονίες και να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο. Σας ευχαριστώ», είπε ο Ζελένσκι.

Συμπεριέλαβε και την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, η οποία έστειλε μια επιστολή στον Πούτιν σχετικά με τα απαχθέντα παιδιά στην Ουκρανία.

«Με την ευκαιρία, ευχαριστώ τη σύζυγό σας».

«Και ευχαριστώ όλους τους εταίρους μας και το γεγονός ότι υποστηρίξατε αυτή τη μορφή. Και μετά τη συνάντησή μας, θα έχουμε ηγέτες γύρω μας, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, τη Γερμανία... όλους τους εταίρους γύρω από την Ουκρανία που μας υποστηρίζουν. Ευχαριστώ (τους). Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας».

Μια ανασκόπηση του κειμένου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δείχνει ότι ο Ουκρανός ηγέτης είπε τρεις ακόμη ευχαριστίες στο Οβάλ Γραφείο που δεν απευθύνονταν στον Τραμπ, ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.