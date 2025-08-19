H πρώτη ανάρτηση Τραμπ μετά τις συνομιλίες: Ξεκινά προετοιμασίες για την τριμερή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά το πέρας των συναντήσεων με τους Ευρωπαίους ηγέτες αποτίμησε τις συνομιλίες τους ως «πολύ καλές», δηλώνοντας πως ξεκινά τις προετοιμασίες για την τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι. Η συνάντησή τους ολοκληρώθηκε με μια περαιτέρω συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο.



Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social την συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.



Αναλυτικά, ο Τραμπ έγραψε:

«Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με εκλεκτούς καλεσμένους, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον Πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, την Πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι, τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κίρ Σταρμερ, τον Καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούττε, στο Λευκό Οίκο, η οποία ολοκληρώθηκε με μια περαιτέρω συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήσαμε τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, οι οποίες θα παρέχονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για την πιθανότητα ΕΙΡΗΝΗΣ για τη Ρωσία/Ουκρανία. Στο τέλος των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις προετοιμασίες για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι.

Μετά από αυτή τη συνάντηση, θα έχουμε μια τριμερή συνάντηση, στην οποία θα συμμετέχουν οι δύο Πρόεδροι και εγώ. Και πάλι, αυτό ήταν ένα πολύ καλό, πρώιμο βήμα για έναν πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια. Ο Αντιπρόεδρος JD Vance, ο Υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio και ο Ειδικός Απεσταλμένος Steve Witkoff συντονίζονται με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Τη Δευτέρα (18/8) ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε πρώτα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στην συνέχεια με Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Οι Ευρωπαίοι έφτασαν στον Λευκό Οίκο λίγο μετά τις 8 μ.μ. (ώρα Ελλάδος).

Διακοπή για να επικοινωνήσει με τον Πούτιν

Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συνάντηση του Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Αμερικανός πρόεδρος την διέκοψε για να καλέσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με την γερμανική Βild. Ο Τραμπ αρχικά είχε δηλώσει ότι θα καλούσε τον Ρώσο ηγέτη μετά τη συνάντηση με τους ηγέτες στην Ουάσιγκτον. Αρχικά ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την ενημέρωση της γερμανικής εφημερίδας. Ωστόσο, λίγο αργότερα, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την συνομιλία των δύο ηγετών.

Η συνομιλία του Τραμπ με τον Πούτιν κράτησε περίπου 40 λεπτά, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Οι πηγές της ουκρανικής αντιπροσωπείας ανέφεραν μάλιστα ότι η προγραμματισμένη συνέντευξη του Ζελένσκι στο Fox News έχει ακυρωθεί.

Όπως μετέδωσαν οι Financial Times, η Ουκρανία υποσχέθηκε να αγοράσει όπλα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ, χρηματοδοτούμενα από την Ευρώπη, ως μέρος μιας συμφωνίας για να εξασφαλίσει εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά της μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τις προτάσεις, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ θα συνάψουν επίσης συμφωνία ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή drones με ουκρανικές εταιρείες.

Τραμπ: «Σε 1-2 εβδομάδες από τώρα θα γνωρίζουμε αν μπορούμε να δώσουμε λύση»

Η ομάδα των Ευρωπαίων ηγετών βρέθηκε στον Λευκό Οίκο με στόχο το μέλλον της δυτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Στην συνάντηση παρευρέθηκε και ο Ζελένσκι.

Κατά τις δηλώσεις πριν από την συνάντηση με τους Ευρωπαίους, ο Τραμπ χρησιμοποίησε μια φράση που δεν είχε πει νωρίτερα για να δηλώσει ότι επιθυμεί το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι θέλει να δει «αν μπορούμε να τον τερματίσουμε» και «να τον βάλουμε σε νάρκη».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε τους στόχους των συνομιλιών του με τους Ευρωπαίους ηγέτες, λέγοντας ότι θα συζητήσουν «ποιος θα κάνει τι» ως μέρος των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία και «πιθανές ανταλλαγές εδαφών» για να τερματιστεί ο πόλεμος. «Ο Πρόεδρος Πούτιν συμφώνησε ότι η Ρωσία θα αποδεχτεί εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία που πρέπει να εξετάσουμε, και θα το εξετάσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε. «Σε μία-δύο εβδομάδες από τώρα θα γνωρίζουμε αν μπορούμε να δώσουμε λύση σε αυτόν τον τρομακτικό πόλεμο».

«Είμαι αισιόδοξος ότι συλλογικά μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα αποτρέψει οποιαδήποτε μελλοντική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, και πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει», πρόσθεσε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι το ζήτημα της παραχώρησης εδαφών θα λάβει «υπόψη την τρέχουσα γραμμή επαφής».

«Στόχος μας είναι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Όλοι θέλουμε ειρήνη διαρκείας, ίσως αυτό να συμβεί μετά τη σημερινή συνάντηση. Θέλω κατάπαυση του πυρός γιατί βάζει τέλος στους σκοτωμούς αλλά δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει για να έχουμε ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε, παραδεχόμενος ότι «αρχικά νόμιζε ότι ήταν απλό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία» αλλά τελικά το θέμα αποδείχτηκε πιο σύνθετο. «Θα φτάσουμε σε μια λύση σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων ασφαλείας», επέμεινε.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν , δημοσίευσε ένα μήνυμα μετά τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον.



Δημοσίευσε μια φωτογραφία των ηγετών μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο με το μήνυμα: «Είμαστε εδώ, ως σύμμαχοι και φίλοι, για την ειρήνη στην Ουκρανία και στην Ευρώπη»

We are here, as allies and friends, for peace in Ukraine and in Europe.



Το σχόλιο για... το μαύρισμα του Μερτς

Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ευδιάθετος, καθώς χαιρετούσε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες που κάθονταν στο τραπέζι. Αποκάλεσε τον Στάρμερ «φίλο μου» και είπε ότι του άρεσε ο Μακρόν «από την πρώτη μέρα». Είπε ότι ο Μερτς ήταν «πολύ δυνατός» και πρόσθεσε «θέλω να αποκτήσω ένα τέτοιο μαύρισμα». Επαίνεσε την εμφάνιση του Στουμπ, λέγοντας «φαίνεσαι καλύτερος από ό,τι σε έχω δει ποτέ».

Χάρτης του πεδίου μάχης στο «τραπέζι» της συνάντησης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτη του πεδίου μάχης, καθώς οι συνομιλίες για τα εδάφη αναβλήθηκαν για την συνάντηση με τον Πούτιν.

Ο Ζελένσκι, κατά την συνάντηση Ευρωπαίων με τον Τραμπ δήλωσε: «Συζητήσαμε για πολύ ευαίσθητα θέματα. Το πρώτο είναι οι εγγυήσεις ασφάλειας. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι με τον πρόεδρο που όλοι οι ηγέτες είναι εδώ. Η ασφάλεια στην Ουκρανία εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από εσάς και από τους ηγέτες που είναι μαζί μας στις καρδιές μας. Πολλές χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία, ο λαός μας και όλοι μας θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, να σταματήσουν οι Ρώσοι, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος.

Θα μιλήσουμε περισσότερο για τις εγγυήσεις ασφάλειας. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν ένα τόσο ισχυρό μήνυμα και είναι έτοιμες για εγγυήσεις ασφάλειας».

«Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα τα ευαίσθητα θέματα, τα εδαφικά κ.λπ., θα συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης και ο Πρόεδρος Τραμπ θα προσπαθήσει να οργανώσει μια τέτοια συνάντηση».

Ο Ζελένσκι προσθέτει: «Έδειξα στον πρόεδρο πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το πεδίο της μάχης, στον χάρτη. Ευχαριστώ για τον χάρτη, παρεμπιπτόντως».

Όσα συνέβησαν κατά τις δηλώσεις Τραμπ - Ζελένσκι

