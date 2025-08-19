«Καταλαβαίνεις;»: Η ατάκα του Τραμπ στον Μακρόν όταν νόμιζε ότι το μικρόφωνο ήταν κλειστό

Σε καλή διάθεση φάνηκε πως ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που είχε με τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, ενώ δεν έκρυβε την αισιοδοξία του πως το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι προ των πυλών.

Μάλιστα, χαρακτηριστική ήταν μία συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κατά την οποία φαίνεται πως πίστευε πως τα μικρόφωνα ήταν κλειστά.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος καταγράφηκε να λέει στον Γάλλο ομόλογό του, προφανώς αναφερόμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν: «Νομίζω πως θέλει να κλείσει συμφωνία μαζί μου. Καταλαβαίνεις; Όσο τρελό κι αν ακούγεται». Ο Μακρόν βέβαια, από την πλευρά του, φάνηκε να είναι επιφυλακτικός ως προς τις διαθέσεις του Πούτιν.

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από εκείνη του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα, την Παρασκευή, στην οποία ο Ρώσος ηγέτης φάνηκε να είναι αρνητικός για οποιαδήποτε συμφωνία που θα περιλάμβανε κατάπαυση του πυρός. Όπως δήλωσε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους, η Ρωσία χρειάζεται πρώτα να «εξαλείψει τα κύρια αίτια» του πολέμου στην Ουκρανία.

Αφού φιλοξένησε τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ συγκάλεσε επίσης σύσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες στην Ανατολική Αίθουσα για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν οι εγγυήσεις ασφάλειας και η επιστροφή των Ουκρανών παιδιών που έχουν απαχθεί.