To wannabe κοστούμι του Ζελένσκι και η κόκκινη γραβάτα του Τραμπ - Το dress code που έφτιαξε το κλίμα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βγήκε από το μαύρο θηριώδες τζιπ που τον μετέφερε στον Λευκό Οίκο και τα μάτια του Ντόναλντ Τραμπ «καρφώθηκαν» πάνω του. Οι δύο ηγέτες έδωσαν τα χέρια, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επαινεί τον Ουκρανό ομόλογό του για την ενδυμασία του.

Όσο κι αν φαντάζει παράδοξο, την ώρα που κρίνεται το μέλλον ενός πολέμου, το outfit του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπαιξε κι αυτό τον ρόλο του στο πώς θα κυλούσαν στη συνέχεια οι συνομιλίες. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επέλεξε για την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο ένα μαύρο -καθόλου κλασικό- σακάκι με πολλές τσέπες και έδωσε έναν πιο επίσημο τόνο επιλέγοντας μαύρο πουκάμισο. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με ένα μαύρο παντελόνι και μαύρα παπούτσια.

Reuters

Το μαύρο σακάκι του Ζελένσκι ήταν το ίδιο που φορούσε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο στην Ολλανδία, η οποία σηματοδότησε επίσης την πρώτη φορά που φορούσε ένα (τύπου) σακάκι από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022 -και η επιλογή φέρεται να εντυπωσίασε τον Τραμπ.

Ο χιουμοριστικός διάλογος του προέδρου Ζελένσκι με τον δημοσιογράφο από τον οποίο είχε ερωτηθεί γιατί δεν φοράει κουστούμι. pic.twitter.com/5nEIevgCdy — Flash.gr (@flashgrofficial) August 18, 2025

Σύμφωνα με το Axios, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από τον Ζελένσκι να φορέσει κοστούμι στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και η απόφαση του Ουκρανού να συμμορφωθεί (έστω και με τον δικό του τρόπο) στο απαιτούμενο dress code, έπαιξε τον ρόλο της στο καλό κλίμα που έδειξαν να έχουν μεταξύ τους οι δύο ηγέτες στη συνέχεια.

Νωρίτερα φέτος, η απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να φορέσει ένα μακρυμάνικο μπλουζάκι με διακριτικά του ουκρανικού στρατού, αντί για κοστούμι, έγινε σημείο ανάφλεξης κατά τη διάρκεια της τεταμένης συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Το outfit του Ζελένσκι που είχε ανάψει φωτιές ( REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

Από την εισβολή της Ρωσίας το 2022, ο Ζελένσκι έχει αφήσει στην άκρη την παραδοσιακή στολή με κοστούμι και γραβάτα των πολιτικών, επιλέγοντας αντ' αυτού στρατιωτική ενδυμασία ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Ουκρανούς στρατιώτες στην πρώτη γραμμή. Τότε, είχε πει ότι δεν θα επέστρεφε στο να φοράει κοστούμι και γραβάτα ή να ξυρίζει τα γένια του μέχρι η Ουκρανία να πετύχει τη νίκη στον πόλεμο, ανέφεραν οι Financial Times.

Αλλά η επιλογή αυτή προκάλεσε τριβές κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Τραμπ τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατάφερε να αντιστρέψει το εις βάρος του κλίμα. «Είναι ντυμένος κομψά», σχολίασε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς τον καλωσόριζε για τη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο.

To beef με Αμερικανό δημοσιογράφο

«Πρώτα απ' όλα, πρόεδρε Ζελένσκι, φαίνεσαι υπέροχος με αυτό το κοστούμι. Φαίνεσαι ωραίος», είπε ο Μπράιαν Γκλεν, ο οποίος την τελευταία φορά είχε ρωτήσει τον Ουκρανό ηγέτη «Έχεις καν κοστούμι;»



«Αυτός είναι που σου επιτέθηκε», είπε ο Τραμπ στον Ζελένσκι, στον οποίο απάντησε με ένα χαμόγελο που έλεγε: «Θυμάμαι». Ο Ουκρανός πρόεδρος στη συνέχεια απάντησε στον δημοσιογράφο: «Εσύ φοράς το ίδιο κοστούμι. Εγώ άλλαξα, εσύ όχι», προκαλώντας γέλια στην αίθουσα, καθώς και στον Τραμπ.



Ο Λευκός Οίκος είχε ρωτήσει Ουκρανούς αξιωματούχους αν ο Ζελένσκι θα φορούσε κοστούμι πριν από τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον.



Σύμβουλος του Τραμπ είπε αστειευόμενος στο Axios ότι «θα ήταν καλό σημάδι για την ειρήνη» αν ο Ζελένσκι ντυνόταν επίσημα, αλλά πρόσθεσε: «Δεν περιμένουμε να το κάνει». Επίσης, δεν περίμεναν ότι ο Ουκρανός ηγέτης θα φορούσε γραβάτα.



Η κόκκινη γραβάτα του Τραμπ

Όπως έπραξε και στην πρόσφατη ιστορική συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να φορέσει κόκκινη γραβάτα στις συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η κόκκινη γραβάτα συμβολίζει τη δυναμικότητα, την αυτοπεποίθηση και την αποφασιστικότητα, την οποία δείχνει να έχει ο Αμερικανός πρόεδρος στην προσπάθεια να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το κόκκινο άλλωστε είναι ένα χρώμα που τραβάει την προσοχή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τονίσει την εξουσία. Η κόκκινη γραβάτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποδηλώσει φιλοδοξία και στόχο για επιτυχία.



Κόκκινες γραβάτες επέλεξαν για τις διαπραγματεύσεις τόσο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκ Ρούτε.