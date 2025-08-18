Τραμπ: «Το χάος Ρωσίας - Ουκρανίας είναι του «sleepy Joe» - Έχω επιλύσει 6 πολέμους σε 6 μήνες»

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι συναντήσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο και τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ αφενός επιτίθεται σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και αφετέρου χαρακτηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία ως «πόλεμο του Sleepy Joe Biden».

Μάλιστα, αναφέρει ότι έχει επιλύσει έξι πολέμους μέσα σε διάστημα έξι μηνών.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έγραψε στο Truth Social:

«Έχω επιλύσει 6 πολέμους σε 6 μήνες, ένας από τους οποίους ήταν μια πιθανή πυρηνική καταστροφή, και όμως πρέπει να διαβάζω και να ακούω το Wall Street Journal και πολλούς άλλους που πραγματικά δεν έχουν ιδέα, να μου λένε όλα όσα κάνω λάθος στο χάος της Ρωσίας/Ουκρανίας, που είναι ο πόλεμος του Sleepy Joe Biden, όχι δικός μου.

Είμαι εδώ μόνο για να το σταματήσω, όχι για να το συνεχίσω. Δεν θα είχε συμβεί ΠΟΤΕ αν ήμουν Πρόεδρος. Ξέρω ακριβώς τι κάνω και δεν χρειάζομαι τις συμβουλές ανθρώπων που εργάζονται σε όλα αυτά τα επεισόδια εδώ και χρόνια και δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουν τίποτα για να τα σταματήσουν. Είναι «ΗΛΙΘΙΟΙ» άνθρωποι, χωρίς κοινή λογική, νοημοσύνη ή κατανόηση, και το μόνο που κάνουν είναι να δυσκολεύουν την επίλυση της τρέχουσας καταστροφής μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Παρά όλους τους ελαφρούς και πολύ ζηλόφθονους επικριτές μου, θα το καταφέρω — πάντα το καταφέρνω!!! Πρόεδρος DJT».

Επίθεση στα αμερικανικά μέσα

Επιτιθέμενος στα μέσα ενημέρωσης, όπως άλλωστε έχει ξανακάνει, έγραψε νωρίτερα: «Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι αν η Ρωσία σήκωνε τα χέρια και έλεγε: «Παραδινόμαστε, υποχωρούμε, συνθηκολογούμε, θα ΔΩΣΟΥΜΕ στην Ουκρανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τις πιο σεβαστές, αξιοσέβαστες και ισχυρές χώρες που υπήρξαν ΠΟΤΕ, τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, καθώς και όλα όσα βρίσκονται σε ακτίνα χιλίων μιλίων γύρω από αυτές», τα ψεύτικα μέσα ενημέρωσης και οι δημοκρατικοί συνεργάτες τους θα έλεγαν ότι αυτή ήταν μια κακή και ταπεινωτική μέρα για τον Ντόναλντ Τραμπ, μια από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία της χώρας μας. Αλλά γι' αυτό είναι τα ψεύτικα νέα και οι άκρως αποτυχημένοι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!!».



Επιμένει στις εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση ο Ζελένσκι

Με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, συναντήθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Ουάσινγκτον.

Σε ανάρτησή του μετά την συνάντηση επανέλαβε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί εποικοδομητικά προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη. «Η Ρωσία μπορεί μονάχα να εξωθηθεί προς την ειρήνη μέσω της ισχύος και ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτήν τη δύναμη», έγραψε στο Χ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέμεινε σήμερα στην ανάγκη να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Ελπίζω πως θα έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε για την αρχιτεκτονική που αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό είναι πραγματικά το σημαντικότερο», είπε κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Αμερικανό απεσταλμένο.