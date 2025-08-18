Τραμπ πριν από την συνάντηση με τους Ευρωπαίους: Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο

Όλα τα βλέμματα βρίσκονται στην Ουάσιγκτον και λίγο πριν συναντηθούν με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση στο Truth Social μιλώντας για «μεγάλη τιμή για την Αμερική».

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ έγραψε στην ανάρτησή του: ««Μια μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο. Ποτέ δεν είχαμε τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες εδώ ταυτόχρονα. Μεγάλη τιμή για την Αμερική!!! Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα;;;».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει αρχικά μόνο του τον Ζελένσκι και την ουκρανική αντιπροσωπεία και στη συνέχεια θα υποδεχτεί τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το ABC News, που επικαλείται πηγή που έχει γνώση του προγράμματος, στην συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι θα παραστεί ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την είδηση.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων στον Λευκό Οίκο

Ακολουθεί αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των συναντήσεων στον Λευκό Οίκο (σε ώρες Ελλάδας):

19:00

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να φτάσουν στον Λευκό Οίκο μέχρι τον Κήπο των Ρόδων (South Lawn), με τηλεοπτικό συνεργείο και φωτογράφους να έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν την άφιξη.

20:00-20:15

Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ θα χαιρετήσουν ο ένας τον άλλον μία ώρα μετά την άφιξη των Ευρωπαίων ηγετών και λίγο αργότερα θα ξεκινήσει η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο. Ο Αντιπρόεδρος Βανς αναμένεται επίσης να παραστεί σε αυτή τη συνάντηση. (Τελευταία φορά που οι τρεις τους συναντήθηκαν ήταν τον περασμένο Φλεβάρη, στην επεισοδιακή συνάντηση στον Λευκό Οίκο).

21:25-21:30

Ο Τραμπ θα καλωσορίσει τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στην κεντρική Τραπεζαρία του Λευκού Οίκου μία ώρα μετά την έναρξη της συνάντησής του με τον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο. Δεκαπέντε λεπτά μετά τους χαιρετισμούς, ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα βγάλουν μια οικογενειακή φωτογραφία μαζί στο Cross Hall.

22:00

Ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα κατευθυνθούν στη συνέχεια για τη δική τους high level συνάντηση στην Ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Ο Ζελένσκι θα συμμετάσχει επίσης σε αυτή τη συνάντηση.