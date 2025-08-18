Στον Λευκό Οίκο όλα τα βλέμματα: Πότε ο Τραμπ θα δει Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες - Το πρόγραμμα

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ήδη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς σε λίγες ώρες θα ξεκινήσει η κρίσιμη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει αρχικά μόνο του τον Ζελένσκι και την ουκρανική αντιπροσωπεία και στη συνέχεια θα υποδεχτεί τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων στον Λευκό Οίκο

Ακολουθεί αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των συναντήσεων στον Λευκό Οίκο (σε ώρες Ελλάδας):

19:00

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να φτάσουν στον Λευκό Οίκο μέχρι τον Κήπο των Ρόδων (South Lawn), με τηλεοπτικό συνεργείο και φωτογράφους να έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν την άφιξη.

20:00-20:15

Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ θα χαιρετήσουν ο ένας τον άλλον μία ώρα μετά την άφιξη των Ευρωπαίων ηγετών και λίγο αργότερα θα ξεκινήσει η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο. Ο Αντιπρόεδρος Βανς αναμένεται επίσης να παραστεί σε αυτή τη συνάντηση. (Τελευταία φορά που οι τρεις τους συναντήθηκαν ήταν τον περασμένο Φλεβάρη, στην επεισοδιακή συνάντηση στον Λευκό Οίκο).

21:25-21:30

Ο Τραμπ θα καλωσορίσει τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στην κεντρική Τραπεζαρία του Λευκού Οίκου μία ώρα μετά την έναρξη της συνάντησής του με τον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο. Δεκαπέντε λεπτά μετά τους χαιρετισμούς, ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα βγάλουν μια οικογενειακή φωτογραφία μαζί στο Cross Hall.

22:00

Ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα κατευθυνθούν στη συνέχεια για τη δική τους high level συνάντηση στην Ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Ο Ζελένσκι θα συμμετάσχει επίσης σε αυτή τη συνάντηση.

Χαμός στην τελευταία παρουσία Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Σημειώνεται πως το σημερινό τετ α τετ μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο καθώς θα φανεί εάν υπάρχει περιθώριο να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στην Ουκρανία ή όχι.

Την τελευταία φορά που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρέθηκε στο Οβάλ Γραφείο δέχτηκε δημόσια επίπληξη από τους Αμερικανούς οικοδεσπότες του, του αρνήθηκαν το προγραμματισμένο γεύμα και του ζήτησαν να εγκαταλείψει αμέσως τη Δυτική πτέρυγα.

Προς αποφυγή ενός νέου «βατερλώ» και προκειμένου να εξασφαλίσουν ρόλο στις εξελίξεις στην Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα βρεθούν επίσης στον Λευκό Οίκο προκειμένου να δηλώσουν τη στήριξή τους στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ποιοι συνοδεύουν τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Κομισιόν

Ο Μαρκ Ρούτε, ΓΓ του ΝΑΤΟ

Ο Κιρ Στάρμερ, πρωθυπουργός της Βρετανίας

Εμανουέλ Μακρόν, πρόεδρος της Γαλλίας

Φρίντριχ Μερτς, καγκελάριος της Γερμανίας

Τζόρτζια Μελόνι, πρωθυπουργός της Ιταλίας