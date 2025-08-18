Πώς οι Ευρωπαίοι θα καλοπιάσουν τον απρόβλεπτο Τραμπ - Τι άλλαξε από την τελευταία επίσκεψη Ζελένσκι

Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις ενόψει της κρίσιμης συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να προσπαθούν να αποφασίσουν πώς ακριβώς θα καταφέρουν να καλοπιάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο.

Όπως αναφέρει ενδεικτική ανάλυση του Sky News, αποτελεί γεγονός πως για πρώτη φορά σε τόσο σύντομο χρόνο, τόσοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα βρίσκονται στον Λευκό Οίκο σε μια συνάντηση ιδιαίτερα υψηλής πολιτικής σημασίας.

Μάλιστα, στο δημοσίευμα ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πόσο αστραπιαία οργανώθηκε το σημερινό τετ α τετ, με την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να έρχεται ως «αυθόρμητη» απόρροια της πρόσφατης συνάντησης που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Σε αντίθεση με τις κλασικές επίσημες τελετές, αυτή τη φορά η υποδοχή θα είναι λιτή, αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη. Οι ηγέτες της Ευρώπης –ανάμεσά τους ο Κιρ Στάρμερ, ο Εμανουέλ Μακρόν και άλλοι– θα προσπαθήσουν να πάρουν το... πάνω χέρι στις συζητήσεις, που θα ακολουθήσουν του τετ α τετ Ζελένσκι-Τραμπ, ενώ είναι ξεκάθαρο πως έχουν εργαστεί σκληρά για να ευθυγραμμιστούν με την… απρόβλεπτη πλευρά του Αμερικανού προέδρου.

Τι έχει αλλάξει από την επίσκεψη «φιάσκο» του Ζελένσκι τον Φεβρουάριο

Η προηγούμενη επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Φεβρουάριο είχε καταλήξει σε διπλωματικό «βατερλό», με μεγάλη ένταση και δημόσια αντιπαράθεση on camera. Αυτή η ήττα του Ζελένσκι άλλαξε την αντίληψη των Ευρωπαίων ηγετών για το πώς πρέπει να χειριστούν τον Αμερικανό Πρόεδρο, επιβάλλοντας μία αλλαγή πλεύσης στις σχέσεις τους.

Κοινή πεποίθηση ανάμεσα στους Ευρωπαίους είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στο επίκεντρο βλέπει τον... εαυτό του ως οργανωτή. Βέβαια, αυτός ο ρόλος δεν είναι ξεκάθαρος διότι, όπως σημειώνει ο συντάκτης του Sky News, «ο Τραμπ φαίνεται να συμφωνεί τώρα με αυτό που ζητούσε ο Ζελένσκι τον Φεβρουάριο και για το οποίο του τα είχε... ψάλλει, δηλαδή εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πριν τον τερματισμό του πολέμου».

Την ίδια στιγμή, οι σκιές παραμένουν βαθιές. Στην Ουκρανία ανησυχούν ότι η Ρωσία θα εκμεταλλευτεί το στρατιωτικό της πλεονέκτημα για να πιέσει σε μακροπρόθεσμες διαπραγματεύσεις, με στόχο παραχωρήσεις εδαφών, καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται ανεξέλεγκτη.

Το ενδιαφέρον, λοιπόν, εστιάζεται στην πραγματική στάση του Τραμπ —εάν θα ανταμείψει το ρίσκο του Ζελένσκι ή θα αφήσει κι αυτό το ψυχολογικό παιχνίδι να του γυρίσει μπούμερανγκ. Από την πλευρά του, το ευρωπαϊκό στρατόπεδο αναμένεται να επιμείνει: «Αυτό είναι το δικό του ειρηνευτικό σχέδιο. Θέλουμε να δουλέψουμε μαζί του για να το διατηρήσουμε… αλλά χρειαζόμαστε τη δέσμευσή του όχι υπέρ της Ρωσίας, αλλά υπέρ της Ευρώπης».