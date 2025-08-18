Ζελένσκι: Κατηγορεί τη Ρωσία για «κυνικές» επιθέσεις πριν τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε την Ρωσία ότι προσπαθεί να ταπεινώσει τόσο την Ουκρανία όσο και την Ευρώπη «σκοτώνοντας σκόπιμα αμάχους» πριν από τις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στις οποίες θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος της Ουκρανίας και μια ομάδα Ευρωπαίων ηγετών.

Μιλώντας για αυτές τις τελευταίες επιθέσεις σε τέσσερις ουκρανικές πόλεις, ο Ζελένσκι τις χαρακτήρισε «επεισοδιακές και κυνικές». Σημειώνεται ότι τουλάχιστον επτά άτομα σκοτώθηκαν σε επίθεση με drone στο Χάρκοβο, μεταξύ των οποίων και ένα μικρό κορίτσι, ενώ τρία άτομα σκοτώθηκαν σε άλλη βομβιστική επίθεση στο Ζαπορίζια, ανέφερε.

Οι Ρώσοι «γνώριζαν ότι σήμερα πραγματοποιείται συνάντηση στην Ουάσινγκτον για το τέλος του πολέμου», έγραψε ο Ζελένσκι στο X. «Ο [Βλαντιμίρ] Πούτιν θα διαπράξει επιδεικτικά φόνους για να διατηρήσει την πίεση στην Ουκρανία και την Ευρώπη, καθώς και για να εξευτελίσει τις διπλωματικές προσπάθειες».

Τόνισε ότι η Ουκρανία απαιτεί το τέλος του πολέμου αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας και μια δίκαιη και «αξιοπρεπή ειρήνη», προσθέτοντας: «Η Μόσχα πρέπει να ακούσει τη λέξη «σταματήστε»».

Οι τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας έρχονται εν μέσω ενδείξεων ότι ο Τραμπ είναι πιθανό να ασκήσει πίεση στον Ζελένσκι να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία στην οποία η Ρωσία θα αποκτήσει εδάφη που δεν έχει καταφέρει να καταλάβει από το 2014. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στην Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ή να ανακαταλάβει την Κριμαία που κατέχει η Ρωσία, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Λίγο πριν τις συναντήσεις

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ δημοσίευσε την Κυριακή το βράδυ στο Truth Social: «Ο Πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει να πολεμά. Δεν υπάρχει επιστροφή στον Ομπάμα που έδωσε την Κριμαία (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός!), και δεν υπάρχει ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ!!!»

Ένα λεπτό αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε ότι θα ήταν «μεγάλη τιμή» να φιλοξενήσει τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες ταυτόχρονα στο Λευκό Οίκο.

Οι δηλώσεις αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν ανησυχία στους Ευρωπαίους διπλωμάτες, οι οποίοι επιθυμούν να αποφύγουν την επανάληψη της δημόσιας επίθεσης εναντίον του Ζελένσκι κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο, τον Φεβρουάριο, όταν ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance, τον κατηγόρησαν για αχαριστία και ασέβεια και του είπαν: «Δεν είσαι σε καλή θέση. Δεν έχεις τα χαρτιά στα χέρια σου αυτή τη στιγμή».

Σύμφωνα με το ABC News, ο Βανς θα συμμετάσχει στις συζητήσεις με τον Ζελένσκι τη Δευτέρα.

Φτάνοντας στην Ουάσινγκτον αργά την Κυριακή, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει η «κοινή δύναμη» της Ουκρανίας με τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους ομολόγους της να αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει ειρήνη.

«Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσκληση. Όλοι μας θέλουμε εξίσου να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο γρήγορα και αξιόπιστα», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram. «Και ελπίζω ότι η κοινή μας δύναμη με την Αμερική και τους Ευρωπαίους φίλους μας θα αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει πραγματική ειρήνη».

Ο Τραμπ θα συναντηθεί πρώτα με τον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο και στη συνέχεια με τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ανατολική Αίθουσα, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο.