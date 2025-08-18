Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη την Τρίτη για τις συνομιλίες Ευρωπαίων με τον Τραμπ

Τηλεδιάσκεψη των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συγκάλεσε για την Τρίτη (19/8) ο πρόεδρος Αντόνιο Κόστα, με φόντο την επερχόμενη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η εν λόγω τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης προκειμένου να να ενημερώσει όλες τις χώρες για τις συναντήσεις που διεξάγονται στην Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα για το θέμα της Ουκρανίας.

«Μαζί με τις ΗΠΑ, η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται για μια διαρκή ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

I have convened a video conference of the members of the European Council for tomorrow at 13.00 CEST, for a debriefing of today’s meetings in Washington DC about Ukraine.

Together with the US, the EU will continue working towards a lasting peace that safeguards Ukraine’s and… — António Costa (@eucopresident) August 18, 2025

Η σύσκεψη προγραμματίστηκε για τις 14.00 ώρα Ελλάδας.

Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα, Δευτέρα (18/8) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται στις ΗΠΑ, όπου θα συναντήσουν τον Αμερικανό πρόεδρο και θα συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.