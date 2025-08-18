Παρτίδα πόκερ για το Ουκρανικό - Στον Λευκό Οίκο οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Στον Λευκό Οίκο καταφθάνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, λίγο πριν συναντηθούν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να φτάσουν στον Λευκό Οίκο μέχρι τον Κήπο των Ρόδων (South Lawn), με τηλεοπτικό συνεργείο και φωτογράφους να έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν την άφιξη.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του flash.gr στην Ουάσιγκτον, Δημήτρης Σουλτογιάννης, στην συνάντηση που θα πραγματοποιήσουν ο Ζελένσκι με τον Τραμπ θα συμμετέχουν επίσης ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο, ο Προσωπάρχης ΛΟ Γουάιλς, ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία Κέλογκ.

Μάλιστα, σύμφωνα με Αμερικανούς αναλυτές ο Τραμπ αναμένεται να βάλει στο τραπέζι το θέμα των εδαφών. Θέλει να ξεκολλήσει τις διαπραγματεύσεις από το αδιέξοδο. Θα είναι μια μεγάλη επιτυχία προσωπική για τον τραμπ αν πάμε ένα βήμα παρακάτω σήμερα στις διαπραγματεύσεις.

Οι Ευρωπαίοι στον Λευκό Οίκο

Πρώτος έφτασε στον Λευκό Οίκο ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Τον υποδέχτηκε η επικεφαλής του πρωτοκόλλου Μόνικα Κρόου. Σημειώνεται ότι ο Ρούτε εξήρε τον Τραμπ για τη στάση του απέναντι στην κρίση Ισραήλ–Ιράν, ενώ ο Τραμπ ανταπέδωσε τον έπαινο στη Συμμαχία για τη δέσμευσή της να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5 % του ΑΕΠ.

Reuters

Παρούσα είναι και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία συναίνεσε σε συμφωνία με τον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στο γήπεδο γκολφ Turnberry, «μια συνεργασία με ουσιαστικό νόημα», όπως την περιέγραψε ο Τραμπ.

Reuters

Έπειτα, στον Λευκό Οίκο έφτασε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, για τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει: «μου αρέσει ο πρωθυπουργός σας», εκφράζοντας εκτίμηση για τη διαχρονικά ιδιαίτερη «ειδική σχέση» ΗΠΑ‑Βρετανίας.

Reuters

Στον Λευκό Οίκο έχει καταφθάσει η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, στην οποία ο Τραμπ έχει αποδώσει τον χαρακτηρισμό της «φανταστικής γυναίκας» που «έχει κατακτήσει την Ευρώπη», ενώ σημειώνεται ότι ήταν και η μοναδική Ευρωπαία ηγέτης στην ορκωμοσία του τον Ιανουάριο.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί πρώτα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ύστερα από μία ώρα θα καλωσορίσει τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στην κεντρική Τραπεζαρία του Λευκού Οίκου.

Στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να κατευθυνθούν για τη δική τους high level συνάντηση στην Ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Ο Ζελένσκι θα συμμετάσχει επίσης σε αυτή τη συνάντηση.