Μπράιαν Γκλεν: Ο δημοσιογράφος της ακροδεξιάς «καρφί» για τον Ζελένσκι

Ονομάζεται Μπράιαν Γκλεν και είναι ο άνθρωπος που από το περιθώριο των δελτίων ειδήσεων βρέθηκε στο κέντρο της πολιτικής σκηνής των ΗΠΑ. Με τον τίτλο του chief White House correspondent στο Real America’s Voice, ένα μέσο που εκφράζει ανοιχτά το αφήγημα του Ντόναλντ Τραμπ και του κινήματος MAGA, ο Γκλεν έχει γίνει η φωνή της σκληρής αμερικανικής δεξιάς.

Από το Real America’s Voice… στη «φρουρά» του Τραμπ

Ο Γκλέν δεν είναι ένας τυχαίος ρεπόρτερ. Τα τελευταία χρόνια έχει εξασφαλίσει περισσότερες συνεντεύξεις με τον Τραμπ από οποιονδήποτε άλλο δημοσιογράφο, κερδίζοντας τον τίτλο του «προτιμώμενου συνομιλητή» του πρώην προέδρου. Για τους υποστηρικτές του MAGA, είναι ο άνθρωπος που λέει «την αλήθεια» απέναντι στα mainstream ΜΜΕ· για τους επικριτές του, απλώς ένα ακόμη γρανάζι της ακροδεξιάς προπαγάνδας.

BRIAN GLENN: Americans have had a belly full of pointless foreign engagements. Peace deal today or walk away.



No more blank checks for foreign wars while US cities burn.@brianglenntv pic.twitter.com/sXozn7f3IM — Bannon’s WarRoom (@Bannons_WarRoom) August 18, 2025

Η σχέση με τη Ματζόρι Τέιλορ Γκριν

Η προσωπική του ζωή είναι εξίσου πολιτική με την καριέρα του. Ο Μπράιν είναι ο σύντροφος της αμφιλεγόμενης βουλευτή Ματζόρι Τέιλορ Γκριν γνωστής για τις συνωμοσιολογικές της θέσεις και τις ακροδεξιές τοποθετήσεις της στο Κογκρέσο. Η ίδια έχει δηλώσει ότι ο Glenn αποτελεί «πολύτιμο στήριγμα» στη διαχείριση της δημόσιας εικόνας της.

Brian Glenn is such a horrible cunt that Marjorie Taylor Greene thinks he’s a great boyfriend. pic.twitter.com/edtoxY7dB6 — Quadcarl (@quadcarl_carl) August 18, 2025

Το «καρφί» στον Ζελένσκι

Το όνομά του πέρασε τα αμερικανικά σύνορα όταν, τον περασμένο Φεβρουάριο, σε κοινή συνέντευξη Τραμπ–Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ο Γκλεν επέλεξε να ρωτήσει τον Ουκρανό πρόεδρο: «Γιατί δεν φοράτε κοστούμι; Έχετε έστω ένα;»

Η ερώτηση θεωρήθηκε προσβλητική, καθώς ο Ζελένσκι επιλέγει σταθερά στρατιωτική ενδυμασία ως σύμβολο αντίστασης εν μέσω πολέμου. Η απάντηση του ίδιου ήταν σαφής: κοστούμι θα φορέσει μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος.

Σε νέα εμφάνιση στον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε με μαύρο στρατιωτικό κοστούμι, αναγκάζοντας τον Γκλεν να αλλάξει τόνο: «Πρόεδρε Ζελένσκι, δείχνετε υπέροχος με αυτό το κοστούμι. Σας πάει πολύ.» Η ατάκα προκάλεσε χαμόγελα, με τον ίδιο τον Ουκρανό πρόεδρο να αστειεύεται πως ο Γκλεν φοράει ακόμα το ίδιο μπλε κοστούμι από τον Φεβρουάριο.

Reporter Brian Glenn brags about DC being safe after walking streets with girlfriend Marjorie Taylor Greene https://t.co/3juljINMjJ pic.twitter.com/DmBBBuTM8l — New York Post (@nypost) August 18, 2025

Δημοσιογράφος ή πολιτικός παίκτης;

Το προφίλ του Μπράιν Γκλ δεν παραπέμπει σε κλασικό ρεπόρτερ. Κινείται περισσότερο σαν πολιτικός παίκτης που αξιοποιεί το μικρόφωνο για να παράγει στιγμές υψηλής τηλεθέασης και viral ερωτήσεις. Με την προσωπική του ζωή δεμένη με μια από τις πιο αμφιλεγόμενες φιγούρες της αμερικανικής πολιτικής, η εικόνα του παραμένει διχαστική: για άλλους εκπροσωπεί «τη φωνή του λαού του Τραμπ», για άλλους είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της παρακμής της πολιτικής δημοσιογραφίας.