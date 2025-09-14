Δήλωση-σοκ από δημοσιογράφο του Fox Νews: «Σκοτώστε τους άστεγους με θανατηφόρα ένεση»

Η αμερικανική τηλεόραση και συγκεκριμένα η εκπομπή «Fox and Friends» του Fox News βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο διεθνούς κατακραυγής την Παρασκευή (12/09), προκαλώντας σοκ και οργή σε ακροατές και χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Ο παρουσιαστής Μπράιαντ Κίλμιντ, γνωστός για τις ακραίες και συχνά προκλητικές του απόψεις, επανήλθε στο προσκήνιο με μια πρόταση που ξεπέρασε κάθε όριο: όχι απλώς ακρότητες ή αμφιλεγόμενες πολιτικές θέσεις, αλλά μια ανοιχτή πρόταση για εκτέλεση των αστέγων ως… «λύση» κοινωνικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια συζήτησης για το κόστος των κοινωνικών προγραμμάτων, και ενώ οι συμπαρουσιαστές του επιχειρηματολογούσαν υπέρ της μείωσης των επιδομάτων προς ευάλωτους πληθυσμούς, ο Κίλμιντ παρενέβη λέγοντας: «Involuntary lethal injection, or something. Just kill them»(«Θανατηφόρα ένεση χωρίς συγκατάθεση, ή κάτι τέτοιο. Απλά σκοτώστε τους.»)

Η δήλωση του Κίλμιντ εξαπλώθηκε αστραπιαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κύμα έντονης αγανάκτησης και σοκ, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Χρήστες από διαφορετικές χώρες εξέφρασαν την αποδοκιμασία τους, καταγγέλλοντας την πρόταση ως εξαιρετικά επικίνδυνη και ανήκουστη. Πολλοί απαίτησαν την άμεση αποπομπή του Κίλμιντ από το δίκτυο, ενώ άλλοι κάλεσαν τις αρχές να παρέμβουν, θεωρώντας ότι η πρόταση συνιστά υποκίνηση μίσους και εγκληματική συμπεριφορά, ικανή να επηρεάσει και να επηρεαστεί η κοινή γνώμη με επικίνδυνο τρόπο.

Αξίζει να σημειωθεί πως το επίμαχο επεισόδιο της εκπομπής συνέπεσε με την εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ στο πάνελ, κατά την οποία ανακοίνωσε την ταυτοποίηση του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κέρκ.

Δείτε βίντεο: