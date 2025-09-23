Σάλος στις ΗΠΑ: Βίντεο του Υπ. Ασφαλείας παρομοιάζει συλλήψεις μεταναστών με «κυνήγι» Pokémon

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα νέο βίντεο που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS), καθώς παρομοιάζει ανοιχτά τις συλλήψεις μεταναστών με το «κυνήγι» χαρακτήρων από τη δημοφιλή σειρά Pokémon.

Το βίντεο, διάρκειας ενός λεπτού, δείχνει αστυνομικούς να συλλαμβάνουν ανθρώπους, ενώ παράλληλα ακούγεται μουσική και εμφανίζονται γραφικά από τη γνωστή ιαπωνική σειρά κινουμένων σχεδίων Pokémon. Το μήνυμα του βίντεο βασίζεται στο σλόγκαν της σειράς «Gotta catch ’em all» («Πρέπει να τους πιάσεις όλους»), το οποίο χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει τη δράση του υπουργείου.

Αυτό που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση είναι η εμφάνιση καρτών που μοιάζουν με τις συλλεκτικές κάρτες Pokémon, στις οποίες εμφανίζονται φωτογραφίες μεταναστών χωρίς χαρτιά, τις οποίες το υπουργείο χαρακτηρίζει «σπάνιες».

Σε μία από αυτές τις κάρτες, εμφανίζεται ο Lorenzo Menendez-Gonzalez με την κουβανική σημαία και αναφέρεται ότι έχει καταδικαστεί σε 25 χρόνια φυλάκισης για ανθρωποκτονία στο Ώστιν του Τέξας. Σε άλλη κάρτα εμφανίζεται ο Moises Lopez-Zepeda, με τη μεξικανική σημαία, που έχει καταδικαστεί σε 12 χρόνια φυλάκισης για θανατηφόρο τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ στην κομητεία Rockwall του Τέξας.

Η ανάρτηση του βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας προκάλεσε έντονη κριτική στα social media, με πολλούς χρήστες να την χαρακτηρίζουν «χαριτωμένο αυταρχισμό» και να κατηγορούν το υπουργείο ότι παρουσιάζει μετανάστες σαν καρτούν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent μέχρι στιγμής, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν έχει κάνει κάποια επίσημη δήλωση για το βίντεο ή τις αντιδράσεις που προκάλεσε.

Δείτε την ανάρτηση: